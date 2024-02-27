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В Росбанке назвали ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года

В Росбанке назвали ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Росбанке назвали ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года

Аналитики Росбанка ожидают снижения ключевой ставки Центробанка в конце года до 12% с нынешних 16%, следует из слов директора департамента кредитного розничного | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:03+0300

2024-02-27T14:03+0300

2024-02-27T14:37+0300

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Аналитики Росбанка ожидают снижения ключевой ставки Центробанка в конце года до 12% с нынешних 16%, следует из слов директора департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Дениса Ковалева. "Экономика циклична, поэтому мы рассчитываем в прогнозах, что тренд (роста ключевой ставки - ред.) поменяется. Вопрос "когда", не совсем очевидно, но наши аналитики предрекают, что к концу года эта ставка составит 12%, - сказал Ковалев журналистам. Это, по его словам, приведет к росту рефинансирования тех кредитов, которые в настоящее время берутся на рыночных условиях. ЦБ с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ в условиях падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.

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росбанк, прогноз, ставка банка россии