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В Росбанке назвали ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года - 27.02.2024, ПРАЙМ
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В Росбанке назвали ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года
В Росбанке назвали ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Росбанке назвали ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года
Аналитики Росбанка ожидают снижения ключевой ставки Центробанка в конце года до 12% с нынешних 16%, следует из слов директора департамента кредитного розничного | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:03+0300
2024-02-27T14:37+0300
банк россии
росбанк
прогноз
ставка банка россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Аналитики Росбанка ожидают снижения ключевой ставки Центробанка в конце года до 12% с нынешних 16%, следует из слов директора департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Дениса Ковалева. "Экономика циклична, поэтому мы рассчитываем в прогнозах, что тренд (роста ключевой ставки - ред.) поменяется. Вопрос "когда", не совсем очевидно, но наши аналитики предрекают, что к концу года эта ставка составит 12%, - сказал Ковалев журналистам. Это, по его словам, приведет к росту рефинансирования тех кредитов, которые в настоящее время берутся на рыночных условиях. ЦБ с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ в условиях падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
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росбанк, прогноз, ставка банка россии
Банк России, Росбанк, прогноз, ставка Банка России
14:03 27.02.2024 (обновлено: 14:37 27.02.2024)
 
В Росбанке назвали ожидаемую ставку ЦБ на конец 2024 года

Аналитики Росбанка ждут ключевую ставку ЦБ в конце 2024 года на уровне 12%

© Пресс-служба РосбанкаРосбанк
Росбанк
© Пресс-служба Росбанка
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Аналитики Росбанка ожидают снижения ключевой ставки Центробанка в конце года до 12% с нынешних 16%, следует из слов директора департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Дениса Ковалева.
"Экономика циклична, поэтому мы рассчитываем в прогнозах, что тренд (роста ключевой ставки - ред.) поменяется. Вопрос "когда", не совсем очевидно, но наши аналитики предрекают, что к концу года эта ставка составит 12%, - сказал Ковалев журналистам.
Это, по его словам, приведет к росту рефинансирования тех кредитов, которые в настоящее время берутся на рыночных условиях.
ЦБ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Российские банки запустят вклады с привязкой с ключевой ставке
Вчера, 17:41
ЦБ с июля для борьбы с ускоряющейся инфляцией начал повышать ключевую ставку - сначала лишь на 1 процентный пункт, но уже через месяц, в августе, ЦБ в условиях падения курса рубля резко повысил ставку на внеочередном заседании - на 3,5 процентного пункта. Осенью регулятор добавил 3 процентных пункта, а в декабре - еще 1 процентный пункт, доведя показатель до 16%.
 
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