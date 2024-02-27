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"Долг платежом красен". Польша отказывается от своих обещаний

"Долг платежом красен". Польша отказывается от своих обещаний - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Долг платежом красен". Польша отказывается от своих обещаний

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сожалеет о происходящей на границе с Украиной блокаде, но не осуждает ее участников, сообщили РИА Новости. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:09+0300

2024-02-27T14:09+0300

2024-02-27T14:58+0300

польша

украина

блокада

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что сожалеет о происходящей на границе с Украиной блокаде, но не осуждает ее участников, сообщили РИА Новости. Кроме того, он назвал ситуацию "законным протестом", к которому следует отнестись с пониманием.В свою очередь, замминистра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак выразил обеспокоенность вытеснением Украиной польской сельхозпродукции на немецком рынке и призвал демонстрантов заблокировать также границу с Германией, чтобы власти запретили экспорт соседней республике.Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов усмотрел в протестах политические мотивы и отметил, что в ЕС сложилось сильное сельскохозяйственное лобби."Мир циничен и прагматичен", — подчеркнул он.По мнению Владимира Зеленского, поляки издеваются над украинцами. "То, что происходит на нашей западной границе, нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное, — заявил он и потребовал "простую и понятную" справедливость. По его словам, через Польшу идет лишь 5% украинского агроэкспорта. "Поэтому в действительности дело не в зерне, а, скорее всего, в политике", — заключил он.В 2023 году блокада привела к почти двукратному сокращению украинского экспорта в Польшу — с 234 млн до 128,5 млн долларов в месяц.

https://1prime.ru/20240227/politolog-844557209.html

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польша, украина, блокада