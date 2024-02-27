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Шойгу рассказал, когда повысят боевую мощь Центрального военного округа - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Шойгу рассказал, когда повысят боевую мощь Центрального военного округа
Шойгу рассказал, когда повысят боевую мощь Центрального военного округа - 27.02.2024, ПРАЙМ
Шойгу рассказал, когда повысят боевую мощь Центрального военного округа
Боевую мощь Центрального военного округа (ЦВО) для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении повысят до конца текущего | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:14+0300
2024-02-27T14:23+0300
сергей шойгу
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Боевую мощь Центрального военного округа (ЦВО) для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении повысят до конца текущего года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.По его словам, соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".Министр сообщил, что "будут реорганизованы 18 воинских частей". "В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%", — добавил Шойгу.Министр подчеркнул, что реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.Центральный военный округ (ЦВО) окончательно сформирован 21 октября 2010 года в рамках придания нового облика Вооруженным Силам Российской Федерации. Он создан путем слияния Приволжско-Уральского военного округа и западной части Сибирского военного округа.
https://1prime.ru/20240220/843117728.html
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сергей шойгу, вс рф
Сергей Шойгу, ВС РФ
14:14 27.02.2024 (обновлено: 14:23 27.02.2024)
 
Шойгу рассказал, когда повысят боевую мощь Центрального военного округа

Шойгу: боевую мощь Центрального военного округа повысят до конца 2024 года

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Боевую мощь Центрального военного округа (ЦВО) для обеспечения военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении повысят до конца текущего года, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, соединения и части округа оснащаются новейшим вооружением, в том числе ракетными комплексами "Искандер-М" и реактивными системами залпового огня "Торнадо-Г".
Министр сообщил, что "будут реорганизованы 18 воинских частей".
"В войска поступит более 360 единиц новой и модернизированной техники. В результате доля современных образцов составит 52,8%", — добавил Шойгу.
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Министр подчеркнул, что реализация намеченных мероприятий до конца года позволит повысить боевую мощь войск и обеспечить военную безопасность на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.
Центральный военный округ (ЦВО) окончательно сформирован 21 октября 2010 года в рамках придания нового облика Вооруженным Силам Российской Федерации. Он создан путем слияния Приволжско-Уральского военного округа и западной части Сибирского военного округа.
 
Сергей ШойгуВС РФ
 
 
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