https://1prime.ru/20240227/844582623.html
США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу
США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу - 27.02.2024, ПРАЙМ
США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу
США наращивают ядерный потенциал в европейских странах, принимают перспективные средства доставки боеголовок на вооружение. Об этом заявил глава Минобороны... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:17+0300
2024-02-27T14:17+0300
2024-02-27T14:17+0300
вооружения
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. США наращивают ядерный потенциал в европейских странах, принимают перспективные средства доставки боеголовок на вооружение. Об этом заявил глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу.Министр выступил в ходе коллегии военного ведомства."На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - сказал он.Шойгу добавил, что США создали сеть из 330 биологических лабораторий для изучения способных вызыват пандемии патогенов в определенном регионе, причем около 40 из них расположены на Украине.
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сергей шойгу, сша, европа, ядерное оружие
Вооружения, Сергей Шойгу, США, ЕВРОПА, ядерное оружие
США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу
Шойгу: Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. США наращивают ядерный потенциал в европейских странах, принимают перспективные средства доставки боеголовок на вооружение. Об этом заявил глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу.
Министр выступил в ходе коллегии военного ведомства.
"На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - сказал он.
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Шойгу добавил, что США создали сеть из 330 биологических лабораторий для изучения способных вызыват пандемии патогенов в определенном регионе, причем около 40 из них расположены на Украине.