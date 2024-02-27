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США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу - 27.02.2024, ПРАЙМ
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США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу
США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу - 27.02.2024, ПРАЙМ
США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу
США наращивают ядерный потенциал в европейских странах, принимают перспективные средства доставки боеголовок на вооружение. Об этом заявил глава Минобороны... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:17+0300
2024-02-27T14:17+0300
вооружения
сергей шойгу
сша
европа
ядерное оружие
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. США наращивают ядерный потенциал в европейских странах, принимают перспективные средства доставки боеголовок на вооружение. Об этом заявил глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу.Министр выступил в ходе коллегии военного ведомства."На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - сказал он.Шойгу добавил, что США создали сеть из 330 биологических лабораторий для изучения способных вызыват пандемии патогенов в определенном регионе, причем около 40 из них расположены на Украине.
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сергей шойгу, сша, европа, ядерное оружие
Вооружения, Сергей Шойгу, США, ЕВРОПА, ядерное оружие
14:17 27.02.2024
 
США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу

Шойгу: Вашингтон наращивает ядерный потенциал в странах Европы

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. США наращивают ядерный потенциал в европейских странах, принимают перспективные средства доставки боеголовок на вооружение. Об этом заявил глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу.
Министр выступил в ходе коллегии военного ведомства.
"На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - сказал он.
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Вчера, 17:19
Шойгу добавил, что США создали сеть из 330 биологических лабораторий для изучения способных вызыват пандемии патогенов в определенном регионе, причем около 40 из них расположены на Украине.
 
ВооруженияСергей ШойгуСШАЕВРОПАядерное оружие
 
 
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