https://1prime.ru/20240227/844582623.html

США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу

США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу - 27.02.2024, ПРАЙМ

США наращивают ядерный потенциал в Европе, заявил Шойгу

США наращивают ядерный потенциал в европейских странах, принимают перспективные средства доставки боеголовок на вооружение. Об этом заявил глава Минобороны... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:17+0300

2024-02-27T14:17+0300

2024-02-27T14:17+0300

вооружения

сергей шойгу

сша

европа

ядерное оружие

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. США наращивают ядерный потенциал в европейских странах, принимают перспективные средства доставки боеголовок на вооружение. Об этом заявил глава Минобороны России, генерал армии Сергей Шойгу.Министр выступил в ходе коллегии военного ведомства."На сегодняшний день угрозы радиационного, химического и биологического характера провоцируются действиями Вашингтона, который наращивает ядерный потенциал на территории европейских стран и принимает на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов", - сказал он.Шойгу добавил, что США создали сеть из 330 биологических лабораторий для изучения способных вызыват пандемии патогенов в определенном регионе, причем около 40 из них расположены на Украине.

https://1prime.ru/20240226/nuclear-844523458.html

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сергей шойгу, сша, европа, ядерное оружие