https://1prime.ru/20240227/844583244.html

Приложение "М.Видео" пропало из AppStore

Приложение "М.Видео" пропало из AppStore - 27.02.2024, ПРАЙМ

Приложение "М.Видео" пропало из AppStore

Мобильное приложение "М.Видео" пропало из магазина AppStore, ранее скачанные программы продолжают работать, оно также по-прежнему доступно и в магазинах... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:21+0300

2024-02-27T14:21+0300

2024-02-27T14:21+0300

м.видео

app store

мобильное приложение

https://1prime.ru/img/83321/99/833219944_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_447c5531c7614adcdc077405c5c9adfd.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мобильное приложение "М.Видео" пропало из магазина AppStore, ранее скачанные программы продолжают работать, оно также по-прежнему доступно и в магазинах приложений для Android, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердили в компании. "На данный момент приложение "М.Видео" не доступно для скачивания только в AppStore. При этом ранее установленные в AppStore приложения "М.Видео" продолжают работать в полном объеме. Чтобы и дальше пользоваться ими без ограничений, рекомендуем клиентам не удалять приложение "М.Видео" со своих устройств", - заявили в компании. Там также добавили, что в магазинах приложений для устройств на операционной системе Android приложение по-прежнему "работает без ограничений".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

м.видео, app store, мобильное приложение