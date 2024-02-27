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Приложение "М.Видео" пропало из AppStore - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Приложение "М.Видео" пропало из AppStore
Приложение "М.Видео" пропало из AppStore - 27.02.2024, ПРАЙМ
Приложение "М.Видео" пропало из AppStore
Мобильное приложение "М.Видео" пропало из магазина AppStore, ранее скачанные программы продолжают работать, оно также по-прежнему доступно и в магазинах... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:21+0300
2024-02-27T14:21+0300
м.видео
app store
мобильное приложение
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мобильное приложение "М.Видео" пропало из магазина AppStore, ранее скачанные программы продолжают работать, оно также по-прежнему доступно и в магазинах приложений для Android, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердили в компании. "На данный момент приложение "М.Видео" не доступно для скачивания только в AppStore. При этом ранее установленные в AppStore приложения "М.Видео" продолжают работать в полном объеме. Чтобы и дальше пользоваться ими без ограничений, рекомендуем клиентам не удалять приложение "М.Видео" со своих устройств", - заявили в компании. Там также добавили, что в магазинах приложений для устройств на операционной системе Android приложение по-прежнему "работает без ограничений".
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м.видео, app store, мобильное приложение
М.Видео, App Store, мобильное приложение
14:21 27.02.2024
 
Приложение "М.Видео" пропало из AppStore

Мобильное приложение "М.Видео" пропало из магазина AppStore

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВывеска магазина бытовой техники и электроники "М.Видео"
Вывеска магазина бытовой техники и электроники М.Видео - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мобильное приложение "М.Видео" пропало из магазина AppStore, ранее скачанные программы продолжают работать, оно также по-прежнему доступно и в магазинах приложений для Android, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердили в компании.
"На данный момент приложение "М.Видео" не доступно для скачивания только в AppStore. При этом ранее установленные в AppStore приложения "М.Видео" продолжают работать в полном объеме. Чтобы и дальше пользоваться ими без ограничений, рекомендуем клиентам не удалять приложение "М.Видео" со своих устройств", - заявили в компании.
Там также добавили, что в магазинах приложений для устройств на операционной системе Android приложение по-прежнему "работает без ограничений".
 
М.ВидеоApp Storeмобильное приложение
 
 
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