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Приложение "М.Видео" пропало из AppStore
Приложение "М.Видео" пропало из AppStore - 27.02.2024, ПРАЙМ
Приложение "М.Видео" пропало из AppStore
Мобильное приложение "М.Видео" пропало из магазина AppStore, ранее скачанные программы продолжают работать, оно также по-прежнему доступно и в магазинах... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:21+0300
2024-02-27T14:21+0300
2024-02-27T14:21+0300
м.видео
app store
мобильное приложение
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мобильное приложение "М.Видео" пропало из магазина AppStore, ранее скачанные программы продолжают работать, оно также по-прежнему доступно и в магазинах приложений для Android, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердили в компании. "На данный момент приложение "М.Видео" не доступно для скачивания только в AppStore. При этом ранее установленные в AppStore приложения "М.Видео" продолжают работать в полном объеме. Чтобы и дальше пользоваться ими без ограничений, рекомендуем клиентам не удалять приложение "М.Видео" со своих устройств", - заявили в компании. Там также добавили, что в магазинах приложений для устройств на операционной системе Android приложение по-прежнему "работает без ограничений".
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м.видео, app store, мобильное приложение
М.Видео, App Store, мобильное приложение
Приложение "М.Видео" пропало из AppStore
Мобильное приложение "М.Видео" пропало из магазина AppStore
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Мобильное приложение "М.Видео" пропало из магазина AppStore, ранее скачанные программы продолжают работать, оно также по-прежнему доступно и в магазинах приложений для Android, выяснил корреспондент РИА Новости и подтвердили в компании.
"На данный момент приложение "М.Видео" не доступно для скачивания только в AppStore. При этом ранее установленные в AppStore приложения "М.Видео" продолжают работать в полном объеме. Чтобы и дальше пользоваться ими без ограничений, рекомендуем клиентам не удалять приложение "М.Видео" со своих устройств", - заявили в компании.
Там также добавили, что в магазинах приложений для устройств на операционной системе Android приложение по-прежнему "работает без ограничений".