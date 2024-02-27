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Россия резко сократила закупки эквадорских цветов и ананасов

Россия резко сократила закупки эквадорских цветов и ананасов - 27.02.2024, ПРАЙМ

Россия резко сократила закупки эквадорских цветов и ананасов

Россия по итогам 2023 года в разы сократила закупки эквадорских цветов и ананасов, одновременно нарастив импорт креветок и обжаренного кофе, следует из анализа... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:23+0300

2024-02-27T14:23+0300

2024-02-27T14:23+0300

россия

эквадор

бананы

цветы

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Россия по итогам 2023 года в разы сократила закупки эквадорских цветов и ананасов, одновременно нарастив импорт креветок и обжаренного кофе, следует из анализа статистики Эквадора, проведенного РИА Новости. Так, в прошлом году Эквадор поставил России лишь 133 тонны живых цветов на 758 тысяч долларов, что в 45 раз меньше экспорта в 2022 году. Кроме того, резко сократился российский импорт готового какао — в 17 раз, до 25 тонн, а в денежном выражении — в 12 раз, до 127 тысяч долларов. Также Россия в прошлом году приобрела лишь 310 тонн эквадорских ананасов на 163 тысячи долларов, при этом еще в 2022 году закупки составляли почти 2 тысячи тонн на 910 тысяч долларов. Уменьшились в три раза и закупки консервированной рыбы и переработанных бананов — до 411 тонн и 1,3 тысячи тонн соответственно. Одновременно Россия вовсе перестала покупать у Эквадора тунец (в 2022 году было приобретено 69 тонн) и фруктовые консервы (в 2022 году — 48 тонн). В то же время Эквадор нарастил поставки в Россию креветок — до 23,1 тысячи тонн с 17,4 тысячи тонн годом ранее, а вот в денежном выражении рост не такой значительный — лишь на 1,5%, до 125 миллионов долларов. Также резко вырос импорт обжаренного кофе — в 1,5 раза, до 2,4 тысячи тонн за 19 миллионов долларов. Кроме того, Россия в три раза больше стала закупать у Эквадора неназванные морепродукты, фрукты и сельхозпродукцию — совокупно 188 тонн на 756 тысяч долларов. Наконец, главным экспортным товаром Эквадора в Россию остаются бананы, несмотря на сокращение импорта на 5% — до 1,42 миллиона тонн. Стоимость импорта бананов, наоборот, немного выросла — на 3%, до 758 миллионов долларов. Российское направление остается основным для бананового экспорта Эквадора с долей в 22%.

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россия, эквадор, бананы, цветы