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Медведев высказался о "затяжной и болезненной проблеме" Макрона

Медведев высказался о "затяжной и болезненной проблеме" Макрона - 27.02.2024, ПРАЙМ

Медведев высказался о "затяжной и болезненной проблеме" Макрона

"Недержание речи" у президента Франции Эммануэля Макрона "стало затяжной и болезненной проблемой", такое мнение выразил в Telegram замруководителя Совбеза... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:29+0300

2024-02-27T14:29+0300

2024-02-27T14:55+0300

эммануэль макрон

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. "Недержание речи" у президента Франции Эммануэля Макрона "стало затяжной и болезненной проблемой", такое мнение выразил в Telegram замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.Как отметил Медведев, по словам Макрона, безопасность европы обеспечит поражения России, поэтому необходимо отправить Киеву ракеты и изучить ввод войск отдельных стран-членов НАТО."Вкупе с недавним желанием поделиться ядерным арсеналом Франции со всеми желающими европейцами, похоже, недержание речи у Макрона стало затяжной и болезненной проблемой", — написал политик.Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что возможная отправка Западом своих военных на Украину повысит риск прямого столкновения НАТО с Россией.

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эммануэль макрон, дмитрий медведев, нато