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В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России

В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России - 27.02.2024, ПРАЙМ

В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России

Бразилия продолжает закупать в России удобрения и топливо, несмотря на существующие сложности в финансах и логистике, заявил советник-посланник посольства... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:32+0300

2024-02-27T14:32+0300

2024-02-27T14:32+0300

россия

бразилия

торговля

удобрения

топливо

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Бразилия продолжает закупать в России удобрения и топливо, несмотря на существующие сложности в финансах и логистике, заявил советник-посланник посольства Бразилии в России Маурисиу да Коста Карвальо Бернардес. "Мы прилагаем большие усилия с тем, чтобы больше ощущалась взаимная дополняемость наших производств, потому что Бразилия нуждается в удобрениях, а Россия их производит. В 2023 году мы вышли на ощутимые объемы торговли, особенно это касается поставок удобрений из России в Бразилию. Конечно, мы сталкиваемся с некоторыми финансовыми и логистическими трудностями", — сказал он в ходе выступления на заседании российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он подчеркнул, что торговля топливом и нефтепродуктами также достигла новых высот."Стратегия бразильского правительства заключается в том, чтобы не только увеличить наши объемы продажи товаров в Россию, но мы должны быть для России надежным поставщиком", — подчеркнул да Коста Карвальо Бернардес.Дипломат подчеркнул, что Бразилии необходимо действовать на внутреннем рынке России, чтобы лучше понимать его интересы и потребности, то же верно и для России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бразилия, торговля, удобрения, топливо