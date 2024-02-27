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В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России
В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России - 27.02.2024, ПРАЙМ
В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России
Бразилия продолжает закупать в России удобрения и топливо, несмотря на существующие сложности в финансах и логистике, заявил советник-посланник посольства... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:32+0300
2024-02-27T14:32+0300
2024-02-27T14:32+0300
россия
бразилия
торговля
удобрения
топливо
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Бразилия продолжает закупать в России удобрения и топливо, несмотря на существующие сложности в финансах и логистике, заявил советник-посланник посольства Бразилии в России Маурисиу да Коста Карвальо Бернардес. "Мы прилагаем большие усилия с тем, чтобы больше ощущалась взаимная дополняемость наших производств, потому что Бразилия нуждается в удобрениях, а Россия их производит. В 2023 году мы вышли на ощутимые объемы торговли, особенно это касается поставок удобрений из России в Бразилию. Конечно, мы сталкиваемся с некоторыми финансовыми и логистическими трудностями", — сказал он в ходе выступления на заседании российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он подчеркнул, что торговля топливом и нефтепродуктами также достигла новых высот."Стратегия бразильского правительства заключается в том, чтобы не только увеличить наши объемы продажи товаров в Россию, но мы должны быть для России надежным поставщиком", — подчеркнул да Коста Карвальо Бернардес.Дипломат подчеркнул, что Бразилии необходимо действовать на внутреннем рынке России, чтобы лучше понимать его интересы и потребности, то же верно и для России.
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россия, бразилия, торговля, удобрения, топливо
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, торговля, удобрения, топливо
В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России
Посольство: Бразилия нарастила закупки российских удобрений и нефтепродуктов
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Бразилия продолжает закупать в России удобрения и топливо, несмотря на существующие сложности в финансах и логистике, заявил советник-посланник посольства Бразилии в России Маурисиу да Коста Карвальо Бернардес.
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"Мы прилагаем большие усилия с тем, чтобы больше ощущалась взаимная дополняемость наших производств, потому что Бразилия нуждается в удобрениях, а Россия их производит. В 2023 году мы вышли на ощутимые объемы торговли, особенно это касается поставок удобрений из России в Бразилию. Конечно, мы сталкиваемся с некоторыми финансовыми и логистическими трудностями", — сказал он в ходе выступления на заседании российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он подчеркнул, что торговля топливом и нефтепродуктами также достигла новых высот.
"Стратегия бразильского правительства заключается в том, чтобы не только увеличить наши объемы продажи товаров в Россию, но мы должны быть для России надежным поставщиком", — подчеркнул да Коста Карвальо Бернардес.
Дипломат подчеркнул, что Бразилии необходимо действовать на внутреннем рынке России, чтобы лучше понимать его интересы и потребности, то же верно и для России.