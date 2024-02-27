Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844584330.html
В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России
В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России - 27.02.2024, ПРАЙМ
В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России
Бразилия продолжает закупать в России удобрения и топливо, несмотря на существующие сложности в финансах и логистике, заявил советник-посланник посольства... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:32+0300
2024-02-27T14:32+0300
россия
бразилия
торговля
удобрения
топливо
https://1prime.ru/img/84150/98/841509897_0:212:2048:1364_1920x0_80_0_0_d761ca58af5362ff4acbf5abe7ebab38.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Бразилия продолжает закупать в России удобрения и топливо, несмотря на существующие сложности в финансах и логистике, заявил советник-посланник посольства Бразилии в России Маурисиу да Коста Карвальо Бернардес. "Мы прилагаем большие усилия с тем, чтобы больше ощущалась взаимная дополняемость наших производств, потому что Бразилия нуждается в удобрениях, а Россия их производит. В 2023 году мы вышли на ощутимые объемы торговли, особенно это касается поставок удобрений из России в Бразилию. Конечно, мы сталкиваемся с некоторыми финансовыми и логистическими трудностями", — сказал он в ходе выступления на заседании российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Он подчеркнул, что торговля топливом и нефтепродуктами также достигла новых высот."Стратегия бразильского правительства заключается в том, чтобы не только увеличить наши объемы продажи товаров в Россию, но мы должны быть для России надежным поставщиком", — подчеркнул да Коста Карвальо Бернардес.Дипломат подчеркнул, что Бразилии необходимо действовать на внутреннем рынке России, чтобы лучше понимать его интересы и потребности, то же верно и для России.
https://1prime.ru/20240216/843084289.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84150/98/841509897_120:0:1939:1364_1920x0_80_0_0_b8f49d79d581b69c250a7eff62b631b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, бразилия, торговля, удобрения, топливо
РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, торговля, удобрения, топливо
14:32 27.02.2024
 
В посольстве рассказали об особенностях торговли Бразилии и России

Посольство: Бразилия нарастила закупки российских удобрений и нефтепродуктов

© CC BY 2.0 / Rafael Vianna CroffiВид на Сан-Пауло, Бразилия
Вид на Сан-Пауло, Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© CC BY 2.0 / Rafael Vianna Croffi
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Бразилия продолжает закупать в России удобрения и топливо, несмотря на существующие сложности в финансах и логистике, заявил советник-посланник посольства Бразилии в России Маурисиу да Коста Карвальо Бернардес.
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2024
Турция стала покупать пшеницу у России вместо Аргентины и Бразилии
16 февраля, 06:28
"Мы прилагаем большие усилия с тем, чтобы больше ощущалась взаимная дополняемость наших производств, потому что Бразилия нуждается в удобрениях, а Россия их производит. В 2023 году мы вышли на ощутимые объемы торговли, особенно это касается поставок удобрений из России в Бразилию. Конечно, мы сталкиваемся с некоторыми финансовыми и логистическими трудностями", — сказал он в ходе выступления на заседании российско-бразильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Он подчеркнул, что торговля топливом и нефтепродуктами также достигла новых высот.
"Стратегия бразильского правительства заключается в том, чтобы не только увеличить наши объемы продажи товаров в Россию, но мы должны быть для России надежным поставщиком", — подчеркнул да Коста Карвальо Бернардес.
Дипломат подчеркнул, что Бразилии необходимо действовать на внутреннем рынке России, чтобы лучше понимать его интересы и потребности, то же верно и для России.
 
РОССИЯБРАЗИЛИЯторговляудобрениятопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала