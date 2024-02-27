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США и Британия держат союзников за "полезных идиотов", заявила Захарова

США и Британия держат союзников за "полезных идиотов", заявила Захарова - 27.02.2024, ПРАЙМ

США и Британия держат союзников за "полезных идиотов", заявила Захарова

Вашингтон и Лондон в "Большой семерке" используют Германию, Италию, Францию и Японию как "полезных идиотов" с целью обеспечения поддержки своей антироссийской... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:37+0300

2024-02-27T14:37+0300

2024-02-27T14:49+0300

запад

g7

мария захарова

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон в "Большой семерке" используют Германию, Италию, Францию и Японию как "полезных идиотов" с целью обеспечения поддержки своей антироссийской линии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Соответствующий комментарий размещен на портале внешнеполитического ведомства. Она отметила, что усилиями "англосаксов "семерка" превращена в некий штаб борьбы Запада с Россией, а также другими самостоятельными государствами, стремящимися к развитию законных связей друг с другом"."При этом Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии", — добавила Захарова. "Группа семи", она же G7 и "Большая семерка", объединяет Германию, Италию, США, Великобританию, Японию, Канаду и Францию. Первое собрание неформального клуба состоялось во французском дворце Рамбуйе в 1975 году. Председателем G7 в 2024 году является Италия.

https://1prime.ru/20240227/844541030.html

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запад, g7, мария захарова