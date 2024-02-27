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США и Британия держат союзников за "полезных идиотов", заявила Захарова
США и Британия держат союзников за "полезных идиотов", заявила Захарова - 27.02.2024, ПРАЙМ
США и Британия держат союзников за "полезных идиотов", заявила Захарова
Вашингтон и Лондон в "Большой семерке" используют Германию, Италию, Францию и Японию как "полезных идиотов" с целью обеспечения поддержки своей антироссийской... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:37+0300
2024-02-27T14:37+0300
2024-02-27T14:49+0300
запад
g7
мария захарова
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон в "Большой семерке" используют Германию, Италию, Францию и Японию как "полезных идиотов" с целью обеспечения поддержки своей антироссийской линии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Соответствующий комментарий размещен на портале внешнеполитического ведомства. Она отметила, что усилиями "англосаксов "семерка" превращена в некий штаб борьбы Запада с Россией, а также другими самостоятельными государствами, стремящимися к развитию законных связей друг с другом"."При этом Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии", — добавила Захарова. "Группа семи", она же G7 и "Большая семерка", объединяет Германию, Италию, США, Великобританию, Японию, Канаду и Францию. Первое собрание неформального клуба состоялось во французском дворце Рамбуйе в 1975 году. Председателем G7 в 2024 году является Италия.
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запад, g7, мария захарова
ЗАПАД, G7, Мария Захарова
США и Британия держат союзников за "полезных идиотов", заявила Захарова
Захарова: США и Британия используют союзников в G7 против России как "полезных идиотов"
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Вашингтон и Лондон в "Большой семерке" используют Германию, Италию, Францию и Японию как "полезных идиотов" с целью обеспечения поддержки своей антироссийской линии. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Соответствующий комментарий размещен на портале внешнеполитического ведомства.
Она отметила, что усилиями "англосаксов "семерка" превращена в некий штаб борьбы Запада с Россией, а также другими самостоятельными государствами, стремящимися к развитию законных связей друг с другом".
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"При этом Вашингтон и Лондон фактически используют представителей Берлина, Токио, Парижа и Рима в качестве "полезных идиотов" для обеспечения поддержки своей антироссийской линии", — добавила Захарова.
"Группа семи", она же G7 и "Большая семерка", объединяет Германию, Италию, США, Великобританию, Японию, Канаду и Францию. Первое собрание неформального клуба состоялось во французском дворце Рамбуйе в 1975 году. Председателем G7 в 2024 году является Италия.