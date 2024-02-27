https://1prime.ru/20240227/844585385.html

Россия нарастила импорт какао-бобов из Эквадора

Россия нарастила импорт какао-бобов из Эквадора - 27.02.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила импорт какао-бобов из Эквадора

Эквадор в прошлом году продолжил наращивать поставки какао-бобов в Россию на фоне засухи в Западной Африке, которая является крупнейшим производителем этого... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:40+0300

2024-02-27T14:40+0300

2024-02-27T14:40+0300

эквадор

какао-бобы

https://1prime.ru/img/76190/84/761908473_0:8:1024:584_1920x0_80_0_0_39312062af76a85f538d8a5ba8dfa6b1.jpg

МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Эквадор в прошлом году продолжил наращивать поставки какао-бобов в Россию на фоне засухи в Западной Африке, которая является крупнейшим производителем этого сырья в мире, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Согласно информации, объемы российского импорта выросли в 1,6 раза - до 1,8 тысячи тонн, при этом из-за роста цен на какао-бобы в мире стоимость импорта увеличилась в 2,1 раза - до 5,7 миллиона долларов. Россия начала наращивать импорт шоколадного сырья из Эквадора еще в 2022 году - сразу в 50 раз. Ранее РИА Новости сообщало, что Россия в прошлом году начала покупать какао-бобы у Турции: объем закупок составил почти 1,8 миллиона долларов, а основным поставщиком для России остается Эстония, которая в 2023 году экспортировала в нашу страну 7 тысяч тонн бобов на 24 миллиона долларов. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов, меньше чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности, а потом установили и новый рекорд - более 6 тысяч долларов за тонну. Тогда эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк рассказал агентству, что основной причиной разгона цен является засуха в Западной Африке, также влияют высокие цены на удобрения и кризис в Красном море - все это провоцирует дефицит, который может продлиться еще полтора - три года. По итогам понедельника биржевая цена на какао-бобы в мире обновила исторический максимум и составила 6884 доллара за тонну.

https://1prime.ru/20240209/843033362.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эквадор, какао-бобы