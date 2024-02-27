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Россия нарастила импорт какао-бобов из Эквадора - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Россия нарастила импорт какао-бобов из Эквадора
Россия нарастила импорт какао-бобов из Эквадора - 27.02.2024, ПРАЙМ
Россия нарастила импорт какао-бобов из Эквадора
Эквадор в прошлом году продолжил наращивать поставки какао-бобов в Россию на фоне засухи в Западной Африке, которая является крупнейшим производителем этого... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:40+0300
2024-02-27T14:40+0300
эквадор
какао-бобы
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Эквадор в прошлом году продолжил наращивать поставки какао-бобов в Россию на фоне засухи в Западной Африке, которая является крупнейшим производителем этого сырья в мире, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы. Согласно информации, объемы российского импорта выросли в 1,6 раза - до 1,8 тысячи тонн, при этом из-за роста цен на какао-бобы в мире стоимость импорта увеличилась в 2,1 раза - до 5,7 миллиона долларов. Россия начала наращивать импорт шоколадного сырья из Эквадора еще в 2022 году - сразу в 50 раз. Ранее РИА Новости сообщало, что Россия в прошлом году начала покупать какао-бобы у Турции: объем закупок составил почти 1,8 миллиона долларов, а основным поставщиком для России остается Эстония, которая в 2023 году экспортировала в нашу страну 7 тысяч тонн бобов на 24 миллиона долларов. В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов, меньше чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности, а потом установили и новый рекорд - более 6 тысяч долларов за тонну. Тогда эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк рассказал агентству, что основной причиной разгона цен является засуха в Западной Африке, также влияют высокие цены на удобрения и кризис в Красном море - все это провоцирует дефицит, который может продлиться еще полтора - три года. По итогам понедельника биржевая цена на какао-бобы в мире обновила исторический максимум и составила 6884 доллара за тонну.
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эквадор, какао-бобы
ЭКВАДОР, какао-бобы
14:40 27.02.2024
 
Россия нарастила импорт какао-бобов из Эквадора

Россия нарастила импорт какао-бобов из Эквадора на фоне засухи в Западной Африке

© flickr.com / ma2tt.mКакао
Какао - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© flickr.com / ma2tt.m
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Эквадор в прошлом году продолжил наращивать поставки какао-бобов в Россию на фоне засухи в Западной Африке, которая является крупнейшим производителем этого сырья в мире, следует из анализа РИА Новости данных местной статслужбы.
Согласно информации, объемы российского импорта выросли в 1,6 раза - до 1,8 тысячи тонн, при этом из-за роста цен на какао-бобы в мире стоимость импорта увеличилась в 2,1 раза - до 5,7 миллиона долларов. Россия начала наращивать импорт шоколадного сырья из Эквадора еще в 2022 году - сразу в 50 раз.
Ранее РИА Новости сообщало, что Россия в прошлом году начала покупать какао-бобы у Турции: объем закупок составил почти 1,8 миллиона долларов, а основным поставщиком для России остается Эстония, которая в 2023 году экспортировала в нашу страну 7 тысяч тонн бобов на 24 миллиона долларов.
В начале февраля биржевая стоимость тонны какао-бобов впервые с 1977 года достигла 5 тысяч долларов, меньше чем через неделю цены достигли 5,5 тысячи долларов за тонну, превысив рекорд 47-летней давности, а потом установили и новый рекорд - более 6 тысяч долларов за тонну.
Производство кондитерских изделий в Новосибирске - ПРАЙМ, 1920, 09.02.2024
Цены на какао-бобы вновь побили исторический рекорд
9 февраля, 15:59
Тогда эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк рассказал агентству, что основной причиной разгона цен является засуха в Западной Африке, также влияют высокие цены на удобрения и кризис в Красном море - все это провоцирует дефицит, который может продлиться еще полтора - три года.
По итогам понедельника биржевая цена на какао-бобы в мире обновила исторический максимум и составила 6884 доллара за тонну.
 
ЭКВАДОРкакао-бобы
 
 
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