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Росбанк ожидает снижения выдачи ипотеки в России в 2024 году

Росбанк ожидает снижения выдачи ипотеки в России в 2024 году - 27.02.2024, ПРАЙМ

Росбанк ожидает снижения выдачи ипотеки в России в 2024 году

Объем выдачи ипотеки в 2024 году снизится не менее чем на 30%, прогнозирует директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T15:04+0300

2024-02-27T15:04+0300

2024-02-27T15:04+0300

росбанк

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки в 2024 году снизится не менее чем на 30%, прогнозирует директор департамента кредитного розничного бизнеса Росбанка Денис Ковалев. "Наш прогноз, что рынок (ипотечного кредитования - ред.) очень сильно сорганизуется, не менее чем на 30% снижение", - сказал он журналистам. По мнению Ковалева, госпрограмм ипотеки в том виде, в каком они существуют сейчас, с середины 2024 года не будет. В текущих условиях эти программы действуют с ограничениями, которые снижают покупательский спрос, добавил он. "Думаем, что за счет того, что ключевая ставка слишком высокая, рыночные программы будут, конечно, серьезно уменьшаться в объемах, поэтому доля госпрограмм увеличится до 65%", - указал Ковалев. При этом он добавил, что Росбанк ожидает снижение своего ипотечного кредитования, но в меньшем объеме, чем для рынка. В 2023 году объем выдачи ипотеки в России вырос на 62% - до рекордных 7,8 триллиона рублей, всего банки выдали 2 миллиона кредитов (+53% к 2022 году).

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росбанк, россия, ипотека