Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европарламент одобрил создание нового фонда помощи Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844585993.html
Европарламент одобрил создание нового фонда помощи Украине
Европарламент одобрил создание нового фонда помощи Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ
Европарламент одобрил создание нового фонда помощи Украине
Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили создание нового фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:48+0300
2024-02-27T14:48+0300
европарламент
украина
поддержка украины
https://1prime.ru/img/84125/71/841257171_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_4aa6aa3bb988915dc44d48cc2118bbfd.jpg
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили создание нового фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования.Из 615 проголосовавших 536 депутатов одобрили новый фонд, 40 проголосовали против, 39 — воздержались.Трансляция велась на сайте Европарламента.Лидеры стран Евросоюза в ходе специального саммита 1 февраля 2024 года в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с несколькими жесткими условиями. Кроме того, они решили разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Политическое соглашение должно быть формально одобрено Советом ЕС и Европарламентом.
https://1prime.ru/20240227/hungary-844580881.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84125/71/841257171_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_740ba865b3c12b353911830021d65f16.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европарламент, украина, поддержка украины
Европарламент, УКРАИНА, поддержка Украины
14:48 27.02.2024
 
Европарламент одобрил создание нового фонда помощи Украине

ЕП большинством голосов одобрил создание фонда помощи Украине в 50 млрд евро

© Unsplash/Guillaume PérigoisЗдание Европарламента, Брюссель, Бельгия
Здание Европарламента, Брюссель, Бельгия
© Unsplash/Guillaume Périgois
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили создание нового фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования.
Из 615 проголосовавших 536 депутатов одобрили новый фонд, 40 проголосовали против, 39 — воздержались.
Трансляция велась на сайте Европарламента.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Венгрия против отправки военных на Украину, заявил Сийярто
13:56
Лидеры стран Евросоюза в ходе специального саммита 1 февраля 2024 года в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с несколькими жесткими условиями. Кроме того, они решили разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Политическое соглашение должно быть формально одобрено Советом ЕС и Европарламентом.
 
ЕвропарламентУКРАИНАподдержка Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала