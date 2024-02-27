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Европарламент одобрил создание нового фонда помощи Украине
Европарламент одобрил создание нового фонда помощи Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ
Европарламент одобрил создание нового фонда помощи Украине
Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили создание нового фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T14:48+0300
2024-02-27T14:48+0300
2024-02-27T14:48+0300
европарламент
украина
поддержка украины
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили создание нового фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования.Из 615 проголосовавших 536 депутатов одобрили новый фонд, 40 проголосовали против, 39 — воздержались.Трансляция велась на сайте Европарламента.Лидеры стран Евросоюза в ходе специального саммита 1 февраля 2024 года в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с несколькими жесткими условиями. Кроме того, они решили разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Политическое соглашение должно быть формально одобрено Советом ЕС и Европарламентом.
https://1prime.ru/20240227/hungary-844580881.html
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европарламент, украина, поддержка украины
Европарламент, УКРАИНА, поддержка Украины
Европарламент одобрил создание нового фонда помощи Украине
ЕП большинством голосов одобрил создание фонда помощи Украине в 50 млрд евро
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - ПРАЙМ. Депутаты Европарламента большинством голосов одобрили создание нового фонда помощи Украине в размере 50 миллиардов евро, следует из результатов голосования.
Из 615 проголосовавших 536 депутатов одобрили новый фонд, 40 проголосовали против, 39 — воздержались.
Трансляция велась на сайте Европарламента.
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Лидеры стран Евросоюза в ходе специального саммита 1 февраля 2024 года в Брюсселе приняли политическое решение о создании фонда для финансовой помощи Украине на период до 2027 года в размере 50 миллиардов евро с несколькими жесткими условиями. Кроме того, они решили разработать механизм и отчетность, в соответствии с которыми финансирование для Киева будет согласовываться и утверждаться ежегодно. Политическое соглашение должно быть формально одобрено Советом ЕС и Европарламентом.