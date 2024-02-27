https://1prime.ru/20240227/844586102.html

Шольц рассказал о возможности отправки войск НАТО и ЕС на Украину

Шольц рассказал о возможности отправки войск НАТО и ЕС на Украину - 27.02.2024, ПРАЙМ

Шольц рассказал о возможности отправки войск НАТО и ЕС на Украину

НАТО и Евросоюз не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T14:49+0300

2024-02-27T14:49+0300

2024-02-27T15:24+0300

россия

нато

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германия

олаф шольц

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. НАТО и Евросоюз не будут отправлять свои сухопутные войска на Украину, заявил во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц.Немецкий лидер побеседовал с журналистами после встречи в Париже, посвященной поддержке Украины.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры западных стран при обсуждении возможности отправки войск на Украину не пришли к единому мнению, но "в развитии ситуации ничего не может быть исключено"."В ходе хороших дискуссий мы еще раз обсудили... что на украинской земле не будет сухопутных войск, солдат, отправленных туда европейскими государствами или странами НАТО", — сказал Шольц.Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Associated Press заявил, что альянс не собирается отправлять своих военных на Украину.

https://1prime.ru/20240226/844520373.html

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россия, нато, военные, германия, олаф шольц