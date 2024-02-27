Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Украинский конфликт достиг переломного момента, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844586957.html
Украинский конфликт достиг переломного момента, пишут СМИ
Украинский конфликт достиг переломного момента, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Украинский конфликт достиг переломного момента, пишут СМИ
Длящийся на Украине конфликт подошел к переломному моменту, пишет Asia Times. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:05+0300
2024-02-27T15:41+0300
украина
сво
запад
https://1prime.ru/img/83619/03/836190349_0:218:2867:1830_1920x0_80_0_0_e59705d19c126f3e2f84db321b41bffd.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Длящийся на Украине конфликт подошел к переломному моменту, пишет Asia Times.Отмечается, что, если США не продолжат всесторонне поддерживать киевский режим и его военных, то само выживание Украины может оказаться под угрозой.Авторы материала подчеркивают, что сейчас российская армия находится на подъеме после крупной победы в Авдеевке. Они полагают, что ВСУ нуждаются в большом количестве боеприпасов для ПВО, артиллерийских снарядах, танках, ракетных системах, также наблюдается нехватка медицинских товаров и лекарств в больницах, при этом инфекции становятся устойчивыми к антибиотикам.Авторы материала заключают, что сохраняющаяся разобщенность и усталость от военных действий могут серьезно подорвать способность Киева противостоять новому российскому наступлению.
https://1prime.ru/20240227/844586699.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/83619/03/836190349_67:0:2798:2048_1920x0_80_0_0_2349bab1803e57f406a4a8b4c81f3b6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сво, запад
УКРАИНА, СВО, ЗАПАД
15:05 27.02.2024 (обновлено: 15:41 27.02.2024)
 
Украинский конфликт достиг переломного момента, пишут СМИ

Asia Times: конфликт на Украине находится на переломном этапе

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКонсульство Украины в Ростове-на-Дону
Консульство Украины в Ростове-на-Дону - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Длящийся на Украине конфликт подошел к переломному моменту, пишет Asia Times.
Отмечается, что, если США не продолжат всесторонне поддерживать киевский режим и его военных, то само выживание Украины может оказаться под угрозой.
Авторы материала подчеркивают, что сейчас российская армия находится на подъеме после крупной победы в Авдеевке.
Они полагают, что ВСУ нуждаются в большом количестве боеприпасов для ПВО, артиллерийских снарядах, танках, ракетных системах, также наблюдается нехватка медицинских товаров и лекарств в больницах, при этом инфекции становятся устойчивыми к антибиотикам.
Частично разрушенный храм святой Марии Магдалины на одной из улиц в Авдеевке - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
"Отличный бизнес". В США уже не скрывают циничного отношения к Украине
15:00
Авторы материала заключают, что сохраняющаяся разобщенность и усталость от военных действий могут серьезно подорвать способность Киева противостоять новому российскому наступлению.
 
УКРАИНАСВОЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала