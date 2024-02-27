https://1prime.ru/20240227/844586957.html

Украинский конфликт достиг переломного момента, пишут СМИ

Украинский конфликт достиг переломного момента, пишут СМИ - 27.02.2024, ПРАЙМ

Украинский конфликт достиг переломного момента, пишут СМИ

Длящийся на Украине конфликт подошел к переломному моменту, пишет Asia Times. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T15:05+0300

2024-02-27T15:05+0300

2024-02-27T15:41+0300

украина

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Длящийся на Украине конфликт подошел к переломному моменту, пишет Asia Times.Отмечается, что, если США не продолжат всесторонне поддерживать киевский режим и его военных, то само выживание Украины может оказаться под угрозой.Авторы материала подчеркивают, что сейчас российская армия находится на подъеме после крупной победы в Авдеевке. Они полагают, что ВСУ нуждаются в большом количестве боеприпасов для ПВО, артиллерийских снарядах, танках, ракетных системах, также наблюдается нехватка медицинских товаров и лекарств в больницах, при этом инфекции становятся устойчивыми к антибиотикам.Авторы материала заключают, что сохраняющаяся разобщенность и усталость от военных действий могут серьезно подорвать способность Киева противостоять новому российскому наступлению.

https://1prime.ru/20240227/844586699.html

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украина, сво, запад