Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума поручила проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844587438.html
Госдума поручила проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ
Госдума поручила проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Госдума поручила проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ
Госдума поручила Счетной палате (СП) РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов провести анализ реализации концессионных соглашений в сфере... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:15+0300
2024-02-27T15:15+0300
россия
счетная палата
госдума
жкх
https://1prime.ru/img/76378/73/763787326_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_f3bd4982da563e30a2ff79acbbcd1720.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате (СП) РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов провести анализ реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о концессионных соглашениях, заключенных в отношении объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии, объектов энергоснабжения; объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений; объектов благоустройства территорий; объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения и (или) водоотведения. В связи с этим Госдума рекомендовала региональным законодательным собраниям поручить соответствующим контрольно-счетным органам субъектов РФ провести совместно со Счетной палатой контрольные и (или) экспертно-аналитические мероприятия и представить материалы по их результатам в СП не позднее 15 июля 2024 года. В свою очередь Счетная палата должна будет проинформировать Госдуму о результатах проведенных контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий в первом квартале 2025 года, а о предварительных — не позднее 20 сентября 2024 года. Глава думского комитета по контролю Олег Морозов сообщил на заседании Госдумы, что промежуточную информацию этих проверок предполагается использовать при подготовке правительственного часа по теме ЖКХ. "Скорее всего, мы проведем такой правчас в июне или в июле в текущую сессию. А на осень мы с вами запланировали большие парламентские слушания по этой теме, где также мы собираемся использовать материалы такой проверки, которую проведет по нашему поручению Счетная палата", — добавил он.
https://1prime.ru/20240215/843073962.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/76378/73/763787326_130:0:882:564_1920x0_80_0_0_e3160101e111679e4915d9597ebcf248.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, счетная палата, госдума, жкх
РОССИЯ, Счетная палата, Госдума, ЖКХ
15:15 27.02.2024
 
Госдума поручила проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ

Госдума поручила Счетной палате проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ

© РИА Новости . Владимир Федоренко!Счетная палата
!Счетная палата - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате (СП) РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов провести анализ реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Речь идет о концессионных соглашениях, заключенных в отношении объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии, объектов энергоснабжения; объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений; объектов благоустройства территорий; объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Оплата услуг ЖКХ - ПРАЙМ, 1920, 15.02.2024
Кандидат в президенты России предложил ограничить плату за ЖКХ
15 февраля, 09:49
В связи с этим Госдума рекомендовала региональным законодательным собраниям поручить соответствующим контрольно-счетным органам субъектов РФ провести совместно со Счетной палатой контрольные и (или) экспертно-аналитические мероприятия и представить материалы по их результатам в СП не позднее 15 июля 2024 года.
В свою очередь Счетная палата должна будет проинформировать Госдуму о результатах проведенных контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий в первом квартале 2025 года, а о предварительных — не позднее 20 сентября 2024 года.
Глава думского комитета по контролю Олег Морозов сообщил на заседании Госдумы, что промежуточную информацию этих проверок предполагается использовать при подготовке правительственного часа по теме ЖКХ.
"Скорее всего, мы проведем такой правчас в июне или в июле в текущую сессию. А на осень мы с вами запланировали большие парламентские слушания по этой теме, где также мы собираемся использовать материалы такой проверки, которую проведет по нашему поручению Счетная палата", — добавил он.
 
РОССИЯСчетная палатаГосдумаЖКХ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала