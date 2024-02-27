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Госдума поручила проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ
Госдума поручила проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ - 27.02.2024, ПРАЙМ
Госдума поручила проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ
Госдума поручила Счетной палате (СП) РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов провести анализ реализации концессионных соглашений в сфере... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:15+0300
2024-02-27T15:15+0300
2024-02-27T15:15+0300
россия
счетная палата
госдума
жкх
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате (СП) РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов провести анализ реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о концессионных соглашениях, заключенных в отношении объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии, объектов энергоснабжения; объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений; объектов благоустройства территорий; объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения и (или) водоотведения. В связи с этим Госдума рекомендовала региональным законодательным собраниям поручить соответствующим контрольно-счетным органам субъектов РФ провести совместно со Счетной палатой контрольные и (или) экспертно-аналитические мероприятия и представить материалы по их результатам в СП не позднее 15 июля 2024 года. В свою очередь Счетная палата должна будет проинформировать Госдуму о результатах проведенных контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий в первом квартале 2025 года, а о предварительных — не позднее 20 сентября 2024 года. Глава думского комитета по контролю Олег Морозов сообщил на заседании Госдумы, что промежуточную информацию этих проверок предполагается использовать при подготовке правительственного часа по теме ЖКХ. "Скорее всего, мы проведем такой правчас в июне или в июле в текущую сессию. А на осень мы с вами запланировали большие парламентские слушания по этой теме, где также мы собираемся использовать материалы такой проверки, которую проведет по нашему поручению Счетная палата", — добавил он.
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россия, счетная палата, госдума, жкх
РОССИЯ, Счетная палата, Госдума, ЖКХ
Госдума поручила проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ
Госдума поручила Счетной палате проанализировать концессионные соглашения в ЖКХ
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Госдума поручила Счетной палате (СП) РФ совместно с контрольно-счетными органами регионов провести анализ реализации концессионных соглашений в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Речь идет о концессионных соглашениях, заключенных в отношении объектов по производству, передаче и распределению электроэнергии, объектов энергоснабжения; объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений; объектов благоустройства территорий; объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего и холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
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В связи с этим Госдума рекомендовала региональным законодательным собраниям поручить соответствующим контрольно-счетным органам субъектов РФ провести совместно со Счетной палатой контрольные и (или) экспертно-аналитические мероприятия и представить материалы по их результатам в СП не позднее 15 июля 2024 года.
В свою очередь Счетная палата должна будет проинформировать Госдуму о результатах проведенных контрольных и (или) экспертно-аналитических мероприятий в первом квартале 2025 года, а о предварительных — не позднее 20 сентября 2024 года.
Глава думского комитета по контролю Олег Морозов сообщил на заседании Госдумы, что промежуточную информацию этих проверок предполагается использовать при подготовке правительственного часа по теме ЖКХ.
"Скорее всего, мы проведем такой правчас в июне или в июле в текущую сессию. А на осень мы с вами запланировали большие парламентские слушания по этой теме, где также мы собираемся использовать материалы такой проверки, которую проведет по нашему поручению Счетная палата", — добавил он.