https://1prime.ru/20240227/844587909.html

Лавров призвал Макрона употреблять голову на безопасные для Европы мысли

Лавров призвал Макрона употреблять голову на безопасные для Европы мысли - 27.02.2024, ПРАЙМ

Лавров призвал Макрона употреблять голову на безопасные для Европы мысли

Образование странами Европы ракетной коалиции для предоставления Украине оружия, которое подходит для нанесения ударов вглубь России, было бы самоубийственным... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T15:28+0300

2024-02-27T15:28+0300

2024-02-27T15:43+0300

сергей лавров

эммануэль макрон

украина

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Образование странами Европы ракетной коалиции для предоставления Украине оружия, которое подходит для нанесения ударов вглубь России, было бы самоубийственным шагом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон впервые за все время дискуссий о поддержке Киева "объявил о создании какой-то "девятой ракетной коалиции"."(Предполагаемая коалиция — ред.) будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если все это подтвердится", — отметил глава МИД РФ.Лавров также упомянул о дискуссии по вопросу отправки военных стран Запада на помощь Украине, хотя в НАТО и не хотят впутывать весь альянс в конфликт."Мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные и более безопасные для Европы мысли", — сказал Лавров.Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.

https://1prime.ru/20240227/844583996.html

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сергей лавров, эммануэль макрон, украина