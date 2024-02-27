https://1prime.ru/20240227/844587909.html
Лавров призвал Макрона употреблять голову на безопасные для Европы мысли
Лавров призвал Макрона употреблять голову на безопасные для Европы мысли - 27.02.2024, ПРАЙМ
Лавров призвал Макрона употреблять голову на безопасные для Европы мысли
Образование странами Европы ракетной коалиции для предоставления Украине оружия, которое подходит для нанесения ударов вглубь России, было бы самоубийственным... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:28+0300
2024-02-27T15:28+0300
2024-02-27T15:43+0300
сергей лавров
эммануэль макрон
украина
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Образование странами Европы ракетной коалиции для предоставления Украине оружия, которое подходит для нанесения ударов вглубь России, было бы самоубийственным шагом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.В ходе пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон впервые за все время дискуссий о поддержке Киева "объявил о создании какой-то "девятой ракетной коалиции"."(Предполагаемая коалиция — ред.) будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если все это подтвердится", — отметил глава МИД РФ.Лавров также упомянул о дискуссии по вопросу отправки военных стран Запада на помощь Украине, хотя в НАТО и не хотят впутывать весь альянс в конфликт."Мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные и более безопасные для Европы мысли", — сказал Лавров.Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.
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сергей лавров, эммануэль макрон, украина
Сергей Лавров, Эммануэль Макрон, УКРАИНА
Лавров призвал Макрона употреблять голову на безопасные для Европы мысли
Лавров: создание Европой ракетной коалиции для помощи Киеву было бы самоубийственным
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Образование странами Европы ракетной коалиции для предоставления Украине оружия, которое подходит для нанесения ударов вглубь России, было бы самоубийственным шагом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
В ходе пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Йемена Ахмедом бен Мубараком Лавров отметил, что президент Франции Эммануэль Макрон впервые за все время дискуссий о поддержке Киева "объявил о создании какой-то "девятой ракетной коалиции".
"(Предполагаемая коалиция — ред.) будет включать в себя поставки дальнобойных видов вооружений для того, чтобы они доставали вглубь Российской Федерации, что само по себе является самоубийственным, если все это подтвердится", — отметил глава МИД РФ.
Лавров также упомянул о дискуссии по вопросу отправки военных стран Запада на помощь Украине, хотя в НАТО и не хотят впутывать весь альянс в конфликт.
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"Мне кажется, что те, кто такие мысли не то что высказывает, а даже допускает в своей голове, они должны все-таки эту голову употреблять на более рациональные и более безопасные для Европы мысли", — сказал Лавров.
Накануне Макрон заявил, что страны Евросоюза договорились создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Кроме того, французский лидер подчеркнул, что государства ЕС обсудили возможность отправки европейских войск в зону СВО. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключал такого развития событий.