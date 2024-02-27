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Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден
Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден - 27.02.2024, ПРАЙМ
Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден
Дональд Трамп, если выиграте президентские выборы в США, будет тянуть страну в прошлое, заявил нынешний лидер Белого дома Джо Байден на вечернем шоу с Зетом... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T15:36+0300
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джо байден
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Дональд Трамп, если выиграте президентские выборы в США, будет тянуть страну в прошлое, заявил нынешний лидер Белого дома Джо Байден на вечернем шоу с Зетом Мейерсом.Американское население не раз выражало обеспокоенность возрастом Байдена."Взгляните на другого товарища, ему почти столько же лет, сколько и мне. Но он не может вспомнить имя своего вице-президента. Вопрос в том, насколько стары твои взгляды. То есть, я имею в виду, что этот человек хочет тянуть нас в прошлое", - сказал президент США. Он также пошутил, что информация о его возрасте засекречена.Дональд Трамп родился в 1946 году, на данный момент ему 77 лет. Байдену же 81 год. Он был избран президентом США в возрасте 78 лет, стал старейшим из всех когда-либо занимавших эту должность.
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джо байден, дональд трамп
Джо Байден, Дональд Трамп
15:36 27.02.2024 (обновлено: 15:43 27.02.2024)
 
Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден

Байден считает, что Трамп на посту президента будет тянуть США в прошлое

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Дональд Трамп, если выиграте президентские выборы в США, будет тянуть страну в прошлое, заявил нынешний лидер Белого дома Джо Байден на вечернем шоу с Зетом Мейерсом.
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Вчера, 13:31
Американское население не раз выражало обеспокоенность возрастом Байдена.
"Взгляните на другого товарища, ему почти столько же лет, сколько и мне. Но он не может вспомнить имя своего вице-президента. Вопрос в том, насколько стары твои взгляды. То есть, я имею в виду, что этот человек хочет тянуть нас в прошлое", - сказал президент США.
Он также пошутил, что информация о его возрасте засекречена.
Дональд Трамп родился в 1946 году, на данный момент ему 77 лет. Байдену же 81 год. Он был избран президентом США в возрасте 78 лет, стал старейшим из всех когда-либо занимавших эту должность.
 
Джо БайденДональд Трамп
 
 
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