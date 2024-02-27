https://1prime.ru/20240227/844588276.html

Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден

Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден - 27.02.2024, ПРАЙМ

Трамп будет тянуть США в прошлое, заявил Байден

Дональд Трамп, если выиграте президентские выборы в США, будет тянуть страну в прошлое, заявил нынешний лидер Белого дома Джо Байден на вечернем шоу с Зетом... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T15:36+0300

2024-02-27T15:36+0300

2024-02-27T15:43+0300

джо байден

дональд трамп

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Дональд Трамп, если выиграте президентские выборы в США, будет тянуть страну в прошлое, заявил нынешний лидер Белого дома Джо Байден на вечернем шоу с Зетом Мейерсом.Американское население не раз выражало обеспокоенность возрастом Байдена."Взгляните на другого товарища, ему почти столько же лет, сколько и мне. Но он не может вспомнить имя своего вице-президента. Вопрос в том, насколько стары твои взгляды. То есть, я имею в виду, что этот человек хочет тянуть нас в прошлое", - сказал президент США. Он также пошутил, что информация о его возрасте засекречена.Дональд Трамп родился в 1946 году, на данный момент ему 77 лет. Байдену же 81 год. Он был избран президентом США в возрасте 78 лет, стал старейшим из всех когда-либо занимавших эту должность.

https://1prime.ru/20240226/844508016.html

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джо байден, дональд трамп