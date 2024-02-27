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В Госдуме ответили на заявления посла Литвы

В Госдуме ответили на заявления посла Литвы - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Госдуме ответили на заявления посла Литвы

Заявления властей Литвы основываются на надежде на помощь, но НАТО не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией, считает депутат Госдумы Дмитрий... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T16:24+0300

2024-02-27T16:24+0300

2024-02-27T16:27+0300

россия

литва

калининград

нато

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Заявления властей Литвы основываются на надежде на помощь, но НАТО не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.Белик отметил, что на словах власти Литвы готовы завоевать всю Россию "в считанные дни", однако все их заявления держатся на надежде на помощь от НАТО, где никто не горит желанием им в этом помогать."Если послушать власти Литвы, так они готовы всю Россию завоевать в считанные дни, аппетиты, скажем, у них огромные. Правда, судя по заявлениям стран НАТО, никто не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией. Так что это заявление из разряда "хотел свистнуть, а вышло какое-то шипение", — сказал он РИА Новости.Посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, соответствующую публикацию он разместил на своей странице в соцсети X.Парламентарий отметил, что вызов НАТО был брошен ещё в 2007 году в Мюнхене, но кроме экс-посла Литвы до сих пор желающих "нейтрализовать" Калининград не нашлось."Та что если этот деятель решил на чужом горбу к нам незваным гостем заехать, то просчитался - "натовская лошадка" с норовом и такого седока сразу сбросит", - подчеркнул депутат.

https://1prime.ru/20240209/843034206.html

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россия, литва, калининград, нато