Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме ответили на заявления посла Литвы - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844590200.html
В Госдуме ответили на заявления посла Литвы
В Госдуме ответили на заявления посла Литвы - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Госдуме ответили на заявления посла Литвы
Заявления властей Литвы основываются на надежде на помощь, но НАТО не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией, считает депутат Госдумы Дмитрий... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T16:24+0300
2024-02-27T16:27+0300
россия
литва
калининград
нато
https://1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Заявления властей Литвы основываются на надежде на помощь, но НАТО не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.Белик отметил, что на словах власти Литвы готовы завоевать всю Россию "в считанные дни", однако все их заявления держатся на надежде на помощь от НАТО, где никто не горит желанием им в этом помогать."Если послушать власти Литвы, так они готовы всю Россию завоевать в считанные дни, аппетиты, скажем, у них огромные. Правда, судя по заявлениям стран НАТО, никто не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией. Так что это заявление из разряда "хотел свистнуть, а вышло какое-то шипение", — сказал он РИА Новости.Посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, соответствующую публикацию он разместил на своей странице в соцсети X.Парламентарий отметил, что вызов НАТО был брошен ещё в 2007 году в Мюнхене, но кроме экс-посла Литвы до сих пор желающих "нейтрализовать" Калининград не нашлось."Та что если этот деятель решил на чужом горбу к нам незваным гостем заехать, то просчитался - "натовская лошадка" с норовом и такого седока сразу сбросит", - подчеркнул депутат.
https://1prime.ru/20240209/843034206.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, литва, калининград, нато
РОССИЯ, ЛИТВА, КАЛИНИНГРАД, НАТО
16:24 27.02.2024 (обновлено: 16:27 27.02.2024)
 
В Госдуме ответили на заявления посла Литвы

Депутат Белик: Литва готова завоевать всю Россию, но НАТО не спешит помогать

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Заявления властей Литвы основываются на надежде на помощь, но НАТО не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Белик отметил, что на словах власти Литвы готовы завоевать всю Россию "в считанные дни", однако все их заявления держатся на надежде на помощь от НАТО, где никто не горит желанием им в этом помогать.
Литва
Литва снова "срезала" квоты на транзит в Калининградскую область
9 февраля, 17:33
"Если послушать власти Литвы, так они готовы всю Россию завоевать в считанные дни, аппетиты, скажем, у них огромные. Правда, судя по заявлениям стран НАТО, никто не горит желанием отправлять свои войска на бой с Россией. Так что это заявление из разряда "хотел свистнуть, а вышло какое-то шипение", — сказал он РИА Новости.
Посол Литвы в Швеции и бывший глава МИД страны Линас Линкявичюс пригрозил "нейтрализовать" Калининград, если Россия бросит вызов НАТО, соответствующую публикацию он разместил на своей странице в соцсети X.
Парламентарий отметил, что вызов НАТО был брошен ещё в 2007 году в Мюнхене, но кроме экс-посла Литвы до сих пор желающих "нейтрализовать" Калининград не нашлось.
"Та что если этот деятель решил на чужом горбу к нам незваным гостем заехать, то просчитался - "натовская лошадка" с норовом и такого седока сразу сбросит", - подчеркнул депутат.
 
РОССИЯЛИТВАКАЛИНИНГРАДНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала