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Woodside Energy ожидает роста потребления СПГ в мире в течение десяти лет

Woodside Energy ожидает роста потребления СПГ в мире в течение десяти лет - 27.02.2024, ПРАЙМ

Woodside Energy ожидает роста потребления СПГ в мире в течение десяти лет

Генеральный директор крупного производителя сжиженного природного газа (СПГ) Woodside Energy Group Ltd. Мег О'Нил прогнозирует повышение глобального потребления | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T16:34+0300

2024-02-27T16:34+0300

2024-02-27T16:35+0300

спг

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генеральный директор крупного производителя сжиженного природного газа (СПГ) Woodside Energy Group Ltd. Мег О'Нил прогнозирует повышение глобального потребления этого сырья в 1,5 раза в ближайшем десятилетии, сообщает информагентство Блумберг. "Woodside Energy Group Ltd. - крупнейший экспортер сжиженного природного газа из Австралии, ожидает, что потребление этого топлива вырастет на 50% в течение следующего десятилетия", - передаёт Блумберг со ссылкой на гендиректора. Даже несмотря на то, что в 2025 году начнется увеличение производства СПГ, вернется спрос на его потребление со стороны Бангладеш и Индии после энергокризиса 2022 года, добавила она. По словам О'Нил, это подталкивает компанию рассмотреть возможность дальнейшего расширения. Агентство в связи с этим обращает внимание, что и другой крупный поставщик СПГ, Shell Plc, ранее в этом месяце повысила свой прогноз роста потребления СПГ в мире до 50% к 2040 году. Woodside Energy Group - австралийская нефтегазовая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа. Число сотрудников составляет более 4 тысяч человек.

https://1prime.ru/20240226/844520252.html

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спг