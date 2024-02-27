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Woodside Energy ожидает роста потребления СПГ в мире в течение десяти лет - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Woodside Energy ожидает роста потребления СПГ в мире в течение десяти лет
Woodside Energy ожидает роста потребления СПГ в мире в течение десяти лет - 27.02.2024, ПРАЙМ
Woodside Energy ожидает роста потребления СПГ в мире в течение десяти лет
Генеральный директор крупного производителя сжиженного природного газа (СПГ) Woodside Energy Group Ltd. Мег О'Нил прогнозирует повышение глобального потребления | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T16:34+0300
2024-02-27T16:35+0300
спг
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генеральный директор крупного производителя сжиженного природного газа (СПГ) Woodside Energy Group Ltd. Мег О'Нил прогнозирует повышение глобального потребления этого сырья в 1,5 раза в ближайшем десятилетии, сообщает информагентство Блумберг. "Woodside Energy Group Ltd. - крупнейший экспортер сжиженного природного газа из Австралии, ожидает, что потребление этого топлива вырастет на 50% в течение следующего десятилетия", - передаёт Блумберг со ссылкой на гендиректора. Даже несмотря на то, что в 2025 году начнется увеличение производства СПГ, вернется спрос на его потребление со стороны Бангладеш и Индии после энергокризиса 2022 года, добавила она. По словам О'Нил, это подталкивает компанию рассмотреть возможность дальнейшего расширения. Агентство в связи с этим обращает внимание, что и другой крупный поставщик СПГ, Shell Plc, ранее в этом месяце повысила свой прогноз роста потребления СПГ в мире до 50% к 2040 году. Woodside Energy Group - австралийская нефтегазовая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа. Число сотрудников составляет более 4 тысяч человек.
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спг
СПГ
16:34 27.02.2024 (обновлено: 16:35 27.02.2024)
 
Woodside Energy ожидает роста потребления СПГ в мире в течение десяти лет

Woodside Energy ожидает роста потребления СПГ в мире на 50% за десять лет

© fotolia.com / CarabayТанкер
Танкер - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© fotolia.com / Carabay
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Генеральный директор крупного производителя сжиженного природного газа (СПГ) Woodside Energy Group Ltd. Мег О'Нил прогнозирует повышение глобального потребления этого сырья в 1,5 раза в ближайшем десятилетии, сообщает информагентство Блумберг.
"Woodside Energy Group Ltd. - крупнейший экспортер сжиженного природного газа из Австралии, ожидает, что потребление этого топлива вырастет на 50% в течение следующего десятилетия", - передаёт Блумберг со ссылкой на гендиректора.
Даже несмотря на то, что в 2025 году начнется увеличение производства СПГ, вернется спрос на его потребление со стороны Бангладеш и Индии после энергокризиса 2022 года, добавила она.
По словам О'Нил, это подталкивает компанию рассмотреть возможность дальнейшего расширения.
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Агентство в связи с этим обращает внимание, что и другой крупный поставщик СПГ, Shell Plc, ранее в этом месяце повысила свой прогноз роста потребления СПГ в мире до 50% к 2040 году.
Woodside Energy Group - австралийская нефтегазовая компания, специализирующаяся на производстве и экспорте сжиженного природного газа. Число сотрудников составляет более 4 тысяч человек.
 
СПГ
 
 
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