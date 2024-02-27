https://1prime.ru/20240227/844593232.html

В Европарламенте раскритиковали НАТО из-за Украины

В Европарламенте раскритиковали НАТО из-за Украины - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Европарламенте раскритиковали НАТО из-за Украины

Североатлантический альянс является террористической организацией, написал в социальной сети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Так о... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T16:47+0300

2024-02-27T16:47+0300

2024-02-27T16:47+0300

нато

украина

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Североатлантический альянс является террористической организацией, написал в социальной сети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Так о прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что организация укрепляет связи с Киевом посредством совета "Украина-НАТО", а присоединение страны к альянсу — вопрос времени."Военная машина НАТО — это залитая кровью террористическая организация", — отметил Уоллес.Он также добавил, что ЕС не должен иметь ничего общего с НАТО.Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. Однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.

https://1prime.ru/20240227/844586102.html

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нато, украина