https://1prime.ru/20240227/844593232.html
В Европарламенте раскритиковали НАТО из-за Украины
В Европарламенте раскритиковали НАТО из-за Украины - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Европарламенте раскритиковали НАТО из-за Украины
Североатлантический альянс является террористической организацией, написал в социальной сети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Так о... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T16:47+0300
2024-02-27T16:47+0300
2024-02-27T16:47+0300
нато
украина
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Североатлантический альянс является террористической организацией, написал в социальной сети X депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Так о прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что организация укрепляет связи с Киевом посредством совета "Украина-НАТО", а присоединение страны к альянсу — вопрос времени."Военная машина НАТО — это залитая кровью террористическая организация", — отметил Уоллес.Он также добавил, что ЕС не должен иметь ничего общего с НАТО.Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. Однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.Ранее Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.
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нато, украина
В Европарламенте раскритиковали НАТО из-за Украины
Депутат ЕП Уоллес назвал НАТО залитой кровью террористической организацией
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ.
Североатлантический альянс является террористической организацией, написал в социальной сети X
депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес. Так о прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, что организация укрепляет связи с Киевом посредством совета "Украина-НАТО", а присоединение страны к альянсу — вопрос времени.
"Военная машина НАТО — это залитая кровью террористическая организация", — отметил Уоллес.
Он также добавил, что ЕС не должен иметь ничего общего с НАТО.
Владимир Зеленский сообщал осенью 2022 года, что Украина подала заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. В июле прошлого года стороны утвердили многолетний пакет поддержки Киева. Однако не обговорили временные рамки вступления в альянс. Позднее Зеленский признал, что Украина не станет членом НАТО до окончания конфликта.
Шольц рассказал о возможности отправки войск НАТО и ЕС на Украину
Ранее Столтенберг подчеркнул, что полноценное членство Украины "невозможно во время вооруженного конфликта". По словам премьера Венгрии Виктора Орбана, страны-члены НАТО заявили, что Киев не получит приглашение в блок в 2024 году.