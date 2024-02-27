https://1prime.ru/20240227/844594005.html

Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенной информации

Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенной информации - 27.02.2024, ПРАЙМ

Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенной информации

Роскомнадзор исключил интернет-страницу сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регулятора. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T16:57+0300

2024-02-27T16:57+0300

2024-02-27T17:45+0300

роскомнадзор

steam

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор исключил интернет-страницу сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регулятора. "В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию, интернет-страница (сообщества Steam) исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице", — сказано в заявлении.В ведомстве отметили, что конкретную интернет-страницу сообщества Steam внесли в реестр на основании решения МВД России за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта направили требование удалить указанный противоправный контент.Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. впервые был представлен в марте 2002 года на Game Development Conference.

https://1prime.ru/20240223/843144560.html

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роскомнадзор, steam