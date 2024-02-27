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Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенной информации - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенной информации
Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенной информации - 27.02.2024, ПРАЙМ
Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенной информации
Роскомнадзор исключил интернет-страницу сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регулятора. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T16:57+0300
2024-02-27T17:45+0300
роскомнадзор
steam
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор исключил интернет-страницу сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регулятора. "В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию, интернет-страница (сообщества Steam) исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице", — сказано в заявлении.В ведомстве отметили, что конкретную интернет-страницу сообщества Steam внесли в реестр на основании решения МВД России за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта направили требование удалить указанный противоправный контент.Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. впервые был представлен в марте 2002 года на Game Development Conference.
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роскомнадзор, steam
Роскомнадзор, Steam
16:57 27.02.2024 (обновлено: 17:45 27.02.2024)
 
Сайт сообщества Steam исключили из реестра запрещенной информации

Роскомнадзор удалил сайт сообщества Steam из реестра запрещенной информации

© fotolia.com / momiusКлавиатура
Клавиатура - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© fotolia.com / momius
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Роскомнадзор исключил интернет-страницу сообщества Steam из Единого реестра запрещенной информации, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе регулятора.
"В связи с исполнением требования Роскомнадзора удалить запрещенную на территории РФ информацию, интернет-страница (сообщества Steam) исключена из реестра. Роскомнадзор не ограничивал доступ к указанной странице", — сказано в заявлении.
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23 февраля, 03:03
В ведомстве отметили, что конкретную интернет-страницу сообщества Steam внесли в реестр на основании решения МВД России за распространение информации о способах изготовления наркотических средств. В адрес владельца сайта направили требование удалить указанный противоправный контент.
Steam — онлайн-сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ, разработанный и поддерживаемый компанией Valve. Steam выполняет роль средства технической защиты авторских прав, платформы для многопользовательских игр и потокового вещания, а также социальной сети для игроков. впервые был представлен в марте 2002 года на Game Development Conference.
 
РоскомнадзорSteam
 
 
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