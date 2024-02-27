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Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС
Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС - 27.02.2024, ПРАЙМ
Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС
Польша расширит эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не предпримет меры для защиты рынка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T17:03+0300
2024-02-27T17:43+0300
польша
европа
дональд туск
украинское зерно
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ВАРШАВА, 27 фев – ПРАЙМ. Польша расширит эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не предпримет меры для защиты рынка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита Вышеградской группы в Праге. Вышеградская группа, она же V4, представляет собой объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Группа была образована 15 февраля 1991 года по иогам встречи глав трех постсоветских государств (Польши, Венгрии, Чехословакии).В настоящее время в Польше действует эмбарго на импорт с Украины четырех видов зерна. "Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Европейский союз не найдет более эффективных способов европейского и польского рынков", — сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение. В прошлом году странах Евросоюза начался продовольственный кризис в связи с наплывом в регион дешевого украинского зерна. Ряд государств ЕС, граничащих с Украиной, обратился к Брюсселю с просьбой ограничить импорт некоторых товаров. ЕК удовлетворила просьбы стран.Европейская комиссия 15 сентября 2023 года не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в приграничные стран ЕС, но обязала Киев ввести контроль над экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. После Украина обратилась с жалобой в ВТО.
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польша, европа, дональд туск, украинское зерно
ПОЛЬША, ЕВРОПА, Дональд Туск, украинское зерно
17:03 27.02.2024 (обновлено: 17:43 27.02.2024)
 
Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС

Туск: Польша расширит эмбарго на украинское зерно, если ЕС ничего не предпримет

CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald TuskДональд Туск
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Αλέξης Τσίπρας Πρωθυπουργός της Ελλάδας / Donald Tusk
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ВАРШАВА, 27 фев – ПРАЙМ. Польша расширит эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не предпримет меры для защиты рынка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита Вышеградской группы в Праге.
Вышеградская группа, она же V4, представляет собой объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Группа была образована 15 февраля 1991 года по иогам встречи глав трех постсоветских государств (Польши, Венгрии, Чехословакии).
В настоящее время в Польше действует эмбарго на импорт с Украины четырех видов зерна.
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"Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Европейский союз не найдет более эффективных способов европейского и польского рынков", — сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.
В прошлом году странах Евросоюза начался продовольственный кризис в связи с наплывом в регион дешевого украинского зерна. Ряд государств ЕС, граничащих с Украиной, обратился к Брюсселю с просьбой ограничить импорт некоторых товаров. ЕК удовлетворила просьбы стран.
Европейская комиссия 15 сентября 2023 года не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в приграничные стран ЕС, но обязала Киев ввести контроль над экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. После Украина обратилась с жалобой в ВТО.
 
ПОЛЬШАЕВРОПАДональд Тускукраинское зерно
 
 
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