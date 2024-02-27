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Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС

Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС - 27.02.2024, ПРАЙМ

Польша готова расширить эмбарго на украинское зерно из-за бездействия ЕС

Польша расширит эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не предпримет меры для защиты рынка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:03+0300

2024-02-27T17:03+0300

2024-02-27T17:43+0300

польша

европа

дональд туск

украинское зерно

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ВАРШАВА, 27 фев – ПРАЙМ. Польша расширит эмбарго на украинскую сельхозпродукцию, если ЕС не предпримет меры для защиты рынка. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита Вышеградской группы в Праге. Вышеградская группа, она же V4, представляет собой объединение Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. Группа была образована 15 февраля 1991 года по иогам встречи глав трех постсоветских государств (Польши, Венгрии, Чехословакии).В настоящее время в Польше действует эмбарго на импорт с Украины четырех видов зерна. "Польша придерживается эмбарго на украинское зерно. Не исключено, и мы разговариваем об этом с украинской стороной, что будет нужно расширение эмбарго на другие продукты, если Европейский союз не найдет более эффективных способов европейского и польского рынков", — сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение. В прошлом году странах Евросоюза начался продовольственный кризис в связи с наплывом в регион дешевого украинского зерна. Ряд государств ЕС, граничащих с Украиной, обратился к Брюсселю с просьбой ограничить импорт некоторых товаров. ЕК удовлетворила просьбы стран.Европейская комиссия 15 сентября 2023 года не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в приграничные стран ЕС, но обязала Киев ввести контроль над экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке. После Украина обратилась с жалобой в ВТО.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

польша, европа, дональд туск, украинское зерно