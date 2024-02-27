https://1prime.ru/20240227/844595503.html

В Италии не поддержат идею отправки войск на Украину

В Италии не поддержат идею отправки войск на Украину - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Италии не поддержат идею отправки войск на Украину

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это позволило бы думать о состоянии войны с Россией. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:06+0300

2024-02-27T17:06+0300

2024-02-27T17:44+0300

италия

эммануэль макрон

нато

украина

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РИМ, 27 фев — ПРАЙМ. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что не поддерживает отправку войск на Украину, так как это позволило бы думать о состоянии войны с Россией.Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что лидеры западных стран побсуждали возможность отправить на Украину войска. По его словам, единого мнения не достигли, однако "ничего не исключено". "Это идея Макрона, мне кажется, когда мы говорим о вводе войск, мы должны быть очень осторожными, потому что мы не должны заставить людей думать, что мы находимся в состоянии войны с Россией. Мы не воюем с Россией", - заявил он.Итальянский политик подверкнул, что протест против отправки национальных войск на Украину является его личным мнением.Ранее Таяни заявил, что соглашение по безопасности, которое заключили Италия и Украина не имеет юридически обязывающий характер и не содержит гарантий военной и политической поддержки.

https://1prime.ru/20240227/844586102.html

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италия, эммануэль макрон, нато, украина