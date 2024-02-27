https://1prime.ru/20240227/844596104.html

Гудкова* и "Айдар"** внесли в перечень террористов и экстремистов

Гудкова* и "Айдар"** внесли в перечень террористов и экстремистов - 27.02.2024, ПРАЙМ

Гудкова* и "Айдар"** внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, следует из соответствующей базы ведомства. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:08+0300

2024-02-27T17:08+0300

2024-02-27T17:32+0300

росфинмониторинг

список террористов и экстремистов в рф

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, следует из соответствующей базы ведомства."Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 года рождения , г. Коломна Московской области", — сказано в реестре.Геннадий Гудков* был депутатом Госдумы III-VI созывов.Кроме того, Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов террористическое сообщество "Айдар"**.Ранее "Айдар"** включили в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими. Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд 25 сентября 2023. Решение вступило в силу 22 ноября 2023.Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — это список организаций и физлиц, которые участвовали в террористической или экстремистской деятельности или причастны к ней. Отмечается, что предусмотрено несколько оснований, по которым формируется список, в том числе штраф по административному делу за перевод денег или оказание финансовых услуг террористам по статье 15.27.1 КоАП, судимость за призывы к терроризму и экстремизму, разжигание ненависти, другие тяжкие преступления или подозревают в них.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.** * Запрещенная в России террористическая организация. Внесена в перечень террористов и экстремистов.

https://1prime.ru/20240220/843120635.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росфинмониторинг, список террористов и экстремистов в рф