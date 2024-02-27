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Гудкова* и "Айдар"** внесли в перечень террористов и экстремистов - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Гудкова* и "Айдар"** внесли в перечень террористов и экстремистов
Гудкова* и "Айдар"** внесли в перечень террористов и экстремистов - 27.02.2024, ПРАЙМ
Гудкова* и "Айдар"** внесли в перечень террористов и экстремистов
Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, следует из соответствующей базы ведомства. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T17:08+0300
2024-02-27T17:32+0300
росфинмониторинг
список террористов и экстремистов в рф
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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, следует из соответствующей базы ведомства."Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 года рождения , г. Коломна Московской области", — сказано в реестре.Геннадий Гудков* был депутатом Госдумы III-VI созывов.Кроме того, Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов террористическое сообщество "Айдар"**.Ранее "Айдар"** включили в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими. Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд 25 сентября 2023. Решение вступило в силу 22 ноября 2023.Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — это список организаций и физлиц, которые участвовали в террористической или экстремистской деятельности или причастны к ней. Отмечается, что предусмотрено несколько оснований, по которым формируется список, в том числе штраф по административному делу за перевод денег или оказание финансовых услуг террористам по статье 15.27.1 КоАП, судимость за призывы к терроризму и экстремизму, разжигание ненависти, другие тяжкие преступления или подозревают в них.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.** * Запрещенная в России террористическая организация. Внесена в перечень террористов и экстремистов.
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росфинмониторинг, список террористов и экстремистов в рф
Росфинмониторинг, список террористов и экстремистов в РФ
17:08 27.02.2024 (обновлено: 17:32 27.02.2024)
 
Гудкова* и "Айдар"** внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес Геннадия Гудкова* и "Айдар"** в перечень террористов и экстремистов

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МОСКВА, 27 фев – ПРАЙМ. Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов политика Геннадия Гудкова*, следует из соответствующей базы ведомства.
"Гудков Геннадий Владимирович*, 15.08.1956 года рождения , г. Коломна Московской области", — сказано в реестре.
Геннадий Гудков* был депутатом Госдумы III-VI созывов.
Кроме того, Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов террористическое сообщество "Айдар"**.
Американский сенатор Линдси Грэм* - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2024
Сенатора Линдси Грэма* внесли в список террористов и экстремистов
20 февраля, 15:38
Ранее "Айдар"** включили в единый федеральный список организаций, в том числе иностранных и международных, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими. Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд 25 сентября 2023. Решение вступило в силу 22 ноября 2023.
Перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — это список организаций и физлиц, которые участвовали в террористической или экстремистской деятельности или причастны к ней. Отмечается, что предусмотрено несколько оснований, по которым формируется список, в том числе штраф по административному делу за перевод денег или оказание финансовых услуг террористам по статье 15.27.1 КоАП, судимость за призывы к терроризму и экстремизму, разжигание ненависти, другие тяжкие преступления или подозревают в них.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** * Запрещенная в России террористическая организация. Внесена в перечень террористов и экстремистов.
 
Росфинмониторингсписок террористов и экстремистов в РФ
 
 
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