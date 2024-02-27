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"Пришел, увидел, сдался". Китайцы напомнили Марону о французских "обычаях"
"Пришел, увидел, сдался". Китайцы напомнили Марону о французских "обычаях" - 27.02.2024, ПРАЙМ
"Пришел, увидел, сдался". Китайцы напомнили Марону о французских "обычаях"
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину вызвало осуждение со стороны читателей китайского портала... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T17:16+0300
2024-02-27T17:16+0300
2024-02-27T17:16+0300
эммануэль макрон
китай
украина
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину вызвало осуждение со стороны читателей китайского портала "Гуаньча"."Россия уже сталкивалась со всеми "современными" обычными вооружениями Запада. Французы что, неуязвимы? Не смешите! Охраняйте лучше свои границы и не лезьте в чужие дела", - написал один из комментаторов.Читатели также напомнили о том, что Россию не смог победить даже император Наполеон, а опираться на современную французскую сухопутную армию бесполезно. Помимо этого , комментаторы задались вопросом, возьмет ли макрон самое грозное оружие - багет, и посоветовали запастись ножницами, чтобы разрезать французский флаг."Французы: пришел, увидел, сдался", - заключил Moss никогда не предаст и не сбежит.Ранее Макрон заявил, что страны ЕС обсуждали возможность введения на Украину европейских войск. Позднее другие члены Евросоюза и НАТО подчеркнули, что не будут отправлять в зону СВО свои вооруженные силы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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эммануэль макрон, китай, украина
Эммануэль Макрон, КИТАЙ, УКРАИНА
"Пришел, увидел, сдался". Китайцы напомнили Марону о французских "обычаях"
Читатели "Гуаньча" осудили слова Макрона о возможной отправке войск на Украину
МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ.
Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину вызвало осуждение со стороны читателей китайского портала "Гуаньча"
.
"Россия уже сталкивалась со всеми "современными" обычными вооружениями Запада. Французы что, неуязвимы? Не смешите! Охраняйте лучше свои границы и не лезьте в чужие дела", - написал один из комментаторов.
Читатели также напомнили о том, что Россию не смог победить даже император Наполеон, а опираться на современную французскую сухопутную армию бесполезно.
Ле Пен раскритиковала заявление Макрона об отправке солдат на Украину
Помимо этого , комментаторы задались вопросом, возьмет ли макрон самое грозное оружие - багет, и посоветовали запастись ножницами, чтобы разрезать французский флаг.
"Французы: пришел, увидел, сдался", - заключил Moss никогда не предаст и не сбежит.
Ранее Макрон заявил, что страны ЕС обсуждали возможность введения на Украину европейских войск. Позднее другие члены Евросоюза и НАТО подчеркнули, что не будут отправлять в зону СВО свои вооруженные силы.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>