https://1prime.ru/20240227/844596695.html

"Пришел, увидел, сдался". Китайцы напомнили Марону о французских "обычаях"

"Пришел, увидел, сдался". Китайцы напомнили Марону о французских "обычаях" - 27.02.2024, ПРАЙМ

"Пришел, увидел, сдался". Китайцы напомнили Марону о французских "обычаях"

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину вызвало осуждение со стороны читателей китайского портала... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:16+0300

2024-02-27T17:16+0300

2024-02-27T17:16+0300

эммануэль макрон

китай

украина

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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки европейских войск на Украину вызвало осуждение со стороны читателей китайского портала "Гуаньча"."Россия уже сталкивалась со всеми "современными" обычными вооружениями Запада. Французы что, неуязвимы? Не смешите! Охраняйте лучше свои границы и не лезьте в чужие дела", - написал один из комментаторов.Читатели также напомнили о том, что Россию не смог победить даже император Наполеон, а опираться на современную французскую сухопутную армию бесполезно. Помимо этого , комментаторы задались вопросом, возьмет ли макрон самое грозное оружие - багет, и посоветовали запастись ножницами, чтобы разрезать французский флаг."Французы: пришел, увидел, сдался", - заключил Moss никогда не предаст и не сбежит.Ранее Макрон заявил, что страны ЕС обсуждали возможность введения на Украину европейских войск. Позднее другие члены Евросоюза и НАТО подчеркнули, что не будут отправлять в зону СВО свои вооруженные силы.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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эммануэль макрон, китай, украина