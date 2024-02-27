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В Таиланде придумали "оригинальный" способ борьбы с алкоголизмом
В Таиланде придумали "оригинальный" способ борьбы с алкоголизмом - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Таиланде придумали "оригинальный" способ борьбы с алкоголизмом
Власти Таиланда планируют обязать производителей алкоголя оклеивать бутылки изображения о вреде употребления алкоголя, по аналогии с пачками сигарет, сообщает... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T17:17+0300
2024-02-27T17:17+0300
2024-02-27T17:25+0300
таиланд
алкоголь
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БАНГКОК, 27 фев - РИА Новости. Власти Таиланда планируют обязать производителей алкоголя оклеивать бутылки изображения о вреде употребления алкоголя, по аналогии с пачками сигарет, сообщает во вторник газета Bangkok Post. "Страшные картинки" должны занимать не менее трети площади бутылки любого спиртного напитка, сообщает издание Комитет по контролю за алкогольными напитками и Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда. Изображения будут снабжены поясняющими надписями, в том числе такие как "Употребление алкогольных напитков может вызвать раковые заболевания" и "Продажа алкоголя лицам младше 21 года карается тюремным заключением и штрафом". Многие в индустрии производства и продажи алкогольных напитков, а также ассоциации туристического бизнеса выступают против нового подзаконного акта, обязывающего наклеивать на бутылки со спиртным "страшные картинки", сообщает Bangkok Post. В настоящее время Государственный совет Таиланда собирает отзывы граждан страны о плане введения нового порядка продажи алкогольных напитков. Если правительство примет решение реализовать свой план, соответствующий приказ будет опубликован в Royal Government Gazette (портал публикации принятых правовых актов — прим.ред.) и вступит в действие через 180 дней после публикации.
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таиланд, алкоголь
В Таиланде придумали "оригинальный" способ борьбы с алкоголизмом
В Таиланде хотят наклеивать на бутылки "страшные картинки" о вреде алкоголизма
БАНГКОК, 27 фев - РИА Новости.
Власти Таиланда планируют обязать производителей алкоголя оклеивать бутылки изображения о вреде употребления алкоголя, по аналогии с пачками сигарет, сообщает во вторник газета Bangkok Post
.
"Страшные картинки" должны занимать не менее трети площади бутылки любого спиртного напитка, сообщает издание Комитет по контролю за алкогольными напитками и Департамент контроля заболеваний министерства здравоохранения Таиланда.
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Изображения будут снабжены поясняющими надписями, в том числе такие как "Употребление алкогольных напитков может вызвать раковые заболевания" и "Продажа алкоголя лицам младше 21 года карается тюремным заключением и штрафом".
Многие в индустрии производства и продажи алкогольных напитков, а также ассоциации туристического бизнеса выступают против нового подзаконного акта, обязывающего наклеивать на бутылки со спиртным "страшные картинки", сообщает Bangkok Post.
В настоящее время Государственный совет Таиланда собирает отзывы граждан страны о плане введения нового порядка продажи алкогольных напитков.
Если правительство примет решение реализовать свой план, соответствующий приказ будет опубликован в Royal Government Gazette
(портал публикации принятых правовых актов — прим.ред.) и вступит в действие через 180 дней после публикации.