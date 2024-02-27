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Польский премьер назвал допустимый объем помощи ЕС Украине

Польский премьер назвал допустимый объем помощи ЕС Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ

Польский премьер назвал допустимый объем помощи ЕС Украине

Оказываемая ЕС помощь Киеву не должна равняться потерям экономики стран союза, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита Вышеградской | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:21+0300

2024-02-27T17:21+0300

2024-02-27T17:21+0300

дональд туск

поддержка украины

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ВАРШАВА, 27 фев - ПРАЙМ. Оказываемая ЕС помощь Киеву не должна равняться потерям экономики стран союза, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск журналистам после саммита Вышеградской группы в Праге. Выступление Туска транслирует Польское телевидение. По его словам, в ЕС продолжится работа над корректировками, "если речь идет о вопросах свободной торговли с Украиной". "Я очень вовлечен в помощь Украине, как вы знаете, но с другой стороны — мы должны позаботиться об интересах больших групп общества и наших экономик", — сказал Туск. Он отметил, что в Брюсселе следует вместе подумать о том, чтобы помощь Киеву "не была равнозначной потерям для наших экономик, особенно для нашего сельского хозяйства". Отношения между Украиной и Польшей существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Еврокомиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. В Польше 9 февраля стартовал общепольский протест фермеров. Фермеры протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. Одним из главных постулатов фермеров является прекращение импорта сельскохозяйственной продукции с Украины.

https://1prime.ru/20240227/844594850.html

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дональд туск, поддержка украины