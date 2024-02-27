Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240227/844597579.html
Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России
Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России
Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за арест своих... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T17:27+0300
2024-02-27T17:39+0300
суд
россия
fortum
https://1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за арест своих активов, сказано в заявлении компании."Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров", – говорится в тексте.Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией, поясняет компания.
https://1prime.ru/20240223/843152320.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, россия, fortum
суд, РОССИЯ, Fortum
17:27 27.02.2024 (обновлено: 17:39 27.02.2024)
 
Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России

Fortum начала судебный спор против России и требует компенсации за арест активов

© fotolia.com / Sebastian Duda%Суд
%Суд - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© fotolia.com / Sebastian Duda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за арест своих активов, сказано в заявлении компании.
"Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров", – говорится в тексте.
Судейский молоток
"Газпром экспорт" подал иск к немецкой Uniper в суд Петербурга
23 февраля, 14:07
Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией, поясняет компания.
 
судРОССИЯFortum
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала