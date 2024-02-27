https://1prime.ru/20240227/844597579.html
Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России
Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России
Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за арест своих... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T17:27+0300
2024-02-27T17:27+0300
2024-02-27T17:39+0300
суд
россия
fortum
https://1prime.ru/img/77109/23/771092395_0:113:1501:957_1920x0_80_0_0_12914282b54161690dcbdce53ce976a4.jpg
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за арест своих активов, сказано в заявлении компании."Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров", – говорится в тексте.Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией, поясняет компания.
https://1prime.ru/20240223/843152320.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://1prime.ru/img/77109/23/771092395_36:0:1463:1070_1920x0_80_0_0_e8ac27975cb515da3f83dd1701231448.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
суд, россия, fortum
Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России
Fortum начала судебный спор против России и требует компенсации за арест активов
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за арест своих активов, сказано в заявлении компании.
"Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров", – говорится в тексте.
"Газпром экспорт" подал иск к немецкой Uniper в суд Петербурга
Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией, поясняет компания.