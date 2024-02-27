https://1prime.ru/20240227/844597579.html

Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России

Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России - 27.02.2024, ПРАЙМ

Финская Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России

Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за арест своих... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:27+0300

2024-02-27T17:27+0300

2024-02-27T17:39+0300

суд

россия

fortum

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против России и намерена требовать компенсации за арест своих активов, сказано в заявлении компании."Компания Fortum инициировала арбитражное разбирательство против Российской Федерации и будет требовать компенсации за незаконный арест своих активов, чтобы защитить свою правовую позицию и интересы акционеров", – говорится в тексте.Начало арбитражного разбирательства связано с нарушением обязательств по двусторонним инвестиционным договорам, заключенным Россией с Нидерландами и Швецией, поясняет компания.

https://1prime.ru/20240223/843152320.html

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суд, россия, fortum