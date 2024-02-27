https://1prime.ru/20240227/844599100.html

В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией и шагом к Третьей мировой

В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией и шагом к Третьей мировой - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Венгрии назвали прием Швеции в НАТО провокацией и шагом к Третьей мировой

Вхождение Швеции в Североатлантический альянс является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, заявил РИА Новости председатель... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:51+0300

2024-02-27T17:51+0300

2024-02-27T17:51+0300

венгрия

швеция

нато

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БУДАПЕШТ, 27 фев - ПРАЙМ. Вхождение Швеции в Североатлантический альянс является провокацией, подливанием масла в огонь и шагом к Третьей мировой войне, заявил РИА Новости председатель венгерской правой партии "Наша Родина", голосовавшей против ратификации шведской заявки, Ласло Тороцкаи.Ранее венгерский парламент в ходе первого заседания весенней сессии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО. На заключительном голосовании 188 депутатов выступили за, 6 были против, 4 депутата не голосовали."Мы считаем чрезвычайно опасным в нынешней ситуации расширение НАТО на Восток. Это своего рода провокация, масло в огонь, шаг к разрушительной Третьей Мировой войне, при этом мы не думаем, что Россия напала бы на Финляндию или Швецию. Именно поэтому мы выступили против расширения НАТО", — пояснил Тороцкаи.Кроме того, политик назвал "неправильным" присутствие американского посла Дэвида Прессмана на заседании венгерского парламента. "Мы считаем это формой давления, неприемлемой для суверенного государства", — отметил он.После того, как Анкара в январе ратифицировала членство Швеции в альянсе, Венгрия оставалась последней из стран-союзников, кто этого еще не сделал. После ратификации Швеция официально станет 32-м членом НАТО.

https://1prime.ru/20240227/844593232.html

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венгрия, швеция, нато