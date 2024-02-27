https://1prime.ru/20240227/844599515.html

Россия к 2050 году останется крупным экспортером газа, считают в РЭА

Россия к 2050 году останется крупным экспортером газа, считают в РЭА - 27.02.2024, ПРАЙМ

Россия к 2050 году останется крупным экспортером газа, считают в РЭА

Россия, наряду со странами Ближнего Востока и Северной Африки, США и Канадой, может остаться крупным экспортером газа в мире к 2050 году в разных сценариях... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T17:55+0300

2024-02-27T17:55+0300

2024-02-27T17:56+0300

россия

экспорт газа

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Россия, наряду со странами Ближнего Востока и Северной Африки, США и Канадой, может остаться крупным экспортером газа в мире к 2050 году в разных сценариях энергоперехода, при позитивном - ее экспортный потенциал в 2050 году может достичь 313,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента в год, считают эксперты Российского энергетического агентства (РЭА) при Минэнерго РФ. РЭА разработало и представило во вторник свой вариант возможных сценариев развития мировой энергетики до 2050 года с "говорящими" названиями: "Все как встарь", "Рациональный технологический выбор" и "Чистый ноль". При первом сценарии ожидается рост потребления энергоресурсов с 2022 года к 2050 году на 37%, при последнем, самом негативном - наоборот, снижение на 9%. При этом эксперты РЭА считают первый сценарий практически нереализуемым: в условиях наглядности последствий изменения климата энергопереход не остановить. Согласно презентации РЭА, при сценарии "чистый ноль" потенциал экспорта газа в 2050 году в странах Ближнего Востока и Северной Африки составит 168,8 миллиона тонн нефтяного эквивалента в год, в США и Канаде - 154,4 миллиона тонн. В то же время потенциал России в этих обстоятельствах составит 89,1 миллиона тонн. При более позитивном сценарии соответствующие цифры составят 594,9, 594,2 и 313,9 миллиона тонн нефтяного эквивалента соответственно. "По газу получается, что Россия занимает третье место и в одном, и в другом сценарии по экспортному потенциалу", - сказал главный советник гендиректора РЭА Владимир Дребенцов.

https://1prime.ru/20240223/843151805.html

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россия, экспорт газа