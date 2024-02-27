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ЦБ РФ определил порядок и срок получения денег на лечение с ИИС-3 - 27.02.2024, ПРАЙМ
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ЦБ РФ определил порядок и срок получения денег на лечение с ИИС-3
ЦБ РФ определил порядок и срок получения денег на лечение с ИИС-3 - 27.02.2024, ПРАЙМ
ЦБ РФ определил порядок и срок получения денег на лечение с ИИС-3
Банк России разработал порядок и сроки получения средств с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) без его закрытия — в ряде случаев при... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T18:11+0300
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Банк России разработал порядок и сроки получения средств с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) без его закрытия — в ряде случаев при болезни деньги можно будет получить в течение пяти рабочих дней, следует из проекта указания Банка России. "Целью проекта указания является создание условий реализации клиентами возможности использовать денежные средства, учитываемые на ИИС, для оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации, без прекращения договора на ведение ИИС", — сообщат регулятор, В ЦБ пояснили, что для получения такой выплаты со счета клиенту необходимо обратиться с заявлением к своему брокеру, управляющему или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда. "К заявлению следует приложить копию договора на оказание медицинских услуг, а также документ, выданный медицинской организацией, с информацией о необходимости дорогостоящего лечения и его стоимости. Предполагается, что срок рассмотрения заявления составит два рабочих дня. Нужная сумма зачисляется на счет медицинской организации не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления и полного комплекта документов", — также поясняет ЦБ РФ. Индивидуальный инвестиционный счет — это специальный счет, средствами которого управляет брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда. От имени владельца счета они инвестируют средства в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты. Ранее действовали только два типа ИИС, которые отличались налоговыми льготами: владельцы счетов могли получить налоговые вычеты на сумму взносов на счет в пределах 400 тысяч рублей в год либо освобождение от уплаты подоходного налога с полученного инвестиционного дохода без ограничения по сумме. Но и теми, и другими льготами можно воспользоваться при открытии счета на срок не менее трех лет. Третий тип ИИС (теперь единственно возможный для открытия) сочетает льготы первого и второго типа, но минимальный срок инвестирования для него составляет пять лет. При снятии средств ранее этого срока владелец лишается налоговых льгот. Но при этом предполагалось, что будут возможны особые установленные случаи, делающие из этого исключение.
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РОССИЯ, Банк России, ИИС-III
18:11 27.02.2024
 
ЦБ РФ определил порядок и срок получения денег на лечение с ИИС-3

ЦБ определил порядок и срок получения денег на лечение с ИИС-3 без его закрытия

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Банк России разработал порядок и сроки получения средств с индивидуального инвестиционного счета третьего типа (ИИС-3) без его закрытия — в ряде случаев при болезни деньги можно будет получить в течение пяти рабочих дней, следует из проекта указания Банка России.
"Целью проекта указания является создание условий реализации клиентами возможности использовать денежные средства, учитываемые на ИИС, для оплаты дорогостоящих видов лечения, перечень которых утверждается правительством Российской Федерации, без прекращения договора на ведение ИИС", — сообщат регулятор,
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В ЦБ пояснили, что для получения такой выплаты со счета клиенту необходимо обратиться с заявлением к своему брокеру, управляющему или управляющей компании открытого паевого инвестиционного фонда.
"К заявлению следует приложить копию договора на оказание медицинских услуг, а также документ, выданный медицинской организацией, с информацией о необходимости дорогостоящего лечения и его стоимости. Предполагается, что срок рассмотрения заявления составит два рабочих дня. Нужная сумма зачисляется на счет медицинской организации не позднее трех рабочих дней с момента получения заявления и полного комплекта документов", — также поясняет ЦБ РФ.
Индивидуальный инвестиционный счет — это специальный счет, средствами которого управляет брокер, управляющий или управляющая компания открытого паевого инвестиционного фонда. От имени владельца счета они инвестируют средства в ценные бумаги, валюту и другие финансовые инструменты.
Ранее действовали только два типа ИИС, которые отличались налоговыми льготами: владельцы счетов могли получить налоговые вычеты на сумму взносов на счет в пределах 400 тысяч рублей в год либо освобождение от уплаты подоходного налога с полученного инвестиционного дохода без ограничения по сумме. Но и теми, и другими льготами можно воспользоваться при открытии счета на срок не менее трех лет.
Третий тип ИИС (теперь единственно возможный для открытия) сочетает льготы первого и второго типа, но минимальный срок инвестирования для него составляет пять лет. При снятии средств ранее этого срока владелец лишается налоговых льгот. Но при этом предполагалось, что будут возможны особые установленные случаи, делающие из этого исключение.
 
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