https://1prime.ru/20240227/844601993.html

Фигурантов дела о хищении на "Пушкинских картах" оставили в СИЗО

Фигурантов дела о хищении на "Пушкинских картах" оставили в СИЗО - 27.02.2024, ПРАЙМ

Фигурантов дела о хищении на "Пушкинских картах" оставили в СИЗО

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 13 августа трем фигурантам дела о хищении более 200 миллионов рублей в программе "Пушкинская карта", | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T18:51+0300

2024-02-27T18:51+0300

2024-02-27T18:51+0300

россия

пушкинская карта

хищение средств

https://1prime.ru/img/83899/04/838990457_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_1c63b749378d337744129c4ccd921be1.jpg

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 13 августа трем фигурантам дела о хищении более 200 миллионов рублей в программе "Пушкинская карта", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.Во вторник Басманный суда приступил к рассмотрению дела. На скамье подсудимых трое: Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов. Дело расследовало ГСУСК России. Всех троих следствие обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере.Обвинительное заключение прокурор зачитать не успел.Как сообщали РИА Новости в СК РФ, Гурбанов еще в ходе следствия полностью признал вину, остальные фигуранты — нет.По данным СК РФ, в 2022 году Якубов, Гурбанов, Сафонов разработали план для хищения средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Фигуранты отрыли счета в банках. На платформе "PRO.Культура.РФ" в интернете для участия в программе "Пушкинская карта" они регистрировались как индивидуальные предприниматели в качестве организаторов культурных мероприятий. Чтобы показать видимость проводимых мероприятий, они заключили договоры аренды помещений, а также провели переговоры с представителями артистов, которые подходили под критерии программы.В дальнейшем соучастники, по данным следствия, искали в интернете пользователей, у которых имелись предоплаченные "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом денежных средств: их "склоняли к тому, чтобы приобрести билеты на культурные мероприятия, организуемые участниками преступной группы", отмечают в СК. Также подыскивали тех, кто мог оформить "Пушкинские карты" с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей, чтобы в дальнейшем покупать билеты на организуемые фигурантами дела культурные мероприятия. При этом билетов продавалось в разы больше, чем концертные площадки могли вместить.По данным СК фигуранты похитили более 200 миллионов рублей. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 110 миллионов рублей наложен арест."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения экспертным советом при Минкультуры РФ.

https://1prime.ru/20240213/843060203.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пушкинская карта, хищение средств