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Фигурантов дела о хищении на "Пушкинских картах" оставили в СИЗО - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Фигурантов дела о хищении на "Пушкинских картах" оставили в СИЗО
Фигурантов дела о хищении на "Пушкинских картах" оставили в СИЗО - 27.02.2024, ПРАЙМ
Фигурантов дела о хищении на "Пушкинских картах" оставили в СИЗО
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 13 августа трем фигурантам дела о хищении более 200 миллионов рублей в программе "Пушкинская карта", | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T18:51+0300
2024-02-27T18:51+0300
россия
пушкинская карта
хищение средств
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 13 августа трем фигурантам дела о хищении более 200 миллионов рублей в программе "Пушкинская карта", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.Во вторник Басманный суда приступил к рассмотрению дела. На скамье подсудимых трое: Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов. Дело расследовало ГСУСК России. Всех троих следствие обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере.Обвинительное заключение прокурор зачитать не успел.Как сообщали РИА Новости в СК РФ, Гурбанов еще в ходе следствия полностью признал вину, остальные фигуранты — нет.По данным СК РФ, в 2022 году Якубов, Гурбанов, Сафонов разработали план для хищения средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Фигуранты отрыли счета в банках. На платформе "PRO.Культура.РФ" в интернете для участия в программе "Пушкинская карта" они регистрировались как индивидуальные предприниматели в качестве организаторов культурных мероприятий. Чтобы показать видимость проводимых мероприятий, они заключили договоры аренды помещений, а также провели переговоры с представителями артистов, которые подходили под критерии программы.В дальнейшем соучастники, по данным следствия, искали в интернете пользователей, у которых имелись предоплаченные "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом денежных средств: их "склоняли к тому, чтобы приобрести билеты на культурные мероприятия, организуемые участниками преступной группы", отмечают в СК. Также подыскивали тех, кто мог оформить "Пушкинские карты" с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей, чтобы в дальнейшем покупать билеты на организуемые фигурантами дела культурные мероприятия. При этом билетов продавалось в разы больше, чем концертные площадки могли вместить.По данным СК фигуранты похитили более 200 миллионов рублей. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 110 миллионов рублей наложен арест."Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения экспертным советом при Минкультуры РФ.
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россия, пушкинская карта, хищение средств
РОССИЯ, Пушкинская карта, хищение средств
18:51 27.02.2024
 
Фигурантов дела о хищении на "Пушкинских картах" оставили в СИЗО

Фигурантов дела о хищении на "Пушкинских картах" оставили в СИЗО до 13 августа

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкОбразцы "Пушкинской карты"
Образцы Пушкинской карты - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей до 13 августа трем фигурантам дела о хищении более 200 миллионов рублей в программе "Пушкинская карта", сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
Во вторник Басманный суда приступил к рассмотрению дела. На скамье подсудимых трое: Виктор Якубов, Эмиль Гурбанов и Илья Сафонов. Дело расследовало ГСУСК России. Всех троих следствие обвиняет в мошенничестве в особо крупном размере.
Презентация, посвященная запуску культурной программы Пушкинская карта - ПРАЙМ, 1920, 13.02.2024
Суд рассмотрит дело о краже более 200 млн рублей по "Пушкинской карте"
13 февраля, 21:59
Обвинительное заключение прокурор зачитать не успел.
Как сообщали РИА Новости в СК РФ, Гурбанов еще в ходе следствия полностью признал вину, остальные фигуранты — нет.
По данным СК РФ, в 2022 году Якубов, Гурбанов, Сафонов разработали план для хищения средств, выделяемых в рамках программы "Пушкинская карта". Фигуранты отрыли счета в банках.
На платформе "PRO.Культура.РФ" в интернете для участия в программе "Пушкинская карта" они регистрировались как индивидуальные предприниматели в качестве организаторов культурных мероприятий. Чтобы показать видимость проводимых мероприятий, они заключили договоры аренды помещений, а также провели переговоры с представителями артистов, которые подходили под критерии программы.
В дальнейшем соучастники, по данным следствия, искали в интернете пользователей, у которых имелись предоплаченные "Пушкинские карты" с неиспользованным лимитом денежных средств: их "склоняли к тому, чтобы приобрести билеты на культурные мероприятия, организуемые участниками преступной группы", отмечают в СК.
Также подыскивали тех, кто мог оформить "Пушкинские карты" с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей, чтобы в дальнейшем покупать билеты на организуемые фигурантами дела культурные мероприятия. При этом билетов продавалось в разы больше, чем концертные площадки могли вместить.
По данным СК фигуранты похитили более 200 миллионов рублей. В ходе расследования на имущество обвиняемых стоимостью более 110 миллионов рублей наложен арест.
"Пушкинская карта" — программа популяризации культурных мероприятий, запущенная в стране 1 сентября 2021 года. Карта дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране. Программа будет охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения экспертным советом при Минкультуры РФ.
 
РОССИЯПушкинская картахищение средств
 
 
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