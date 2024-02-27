https://1prime.ru/20240227/844602283.html

В Турции на фоне роста цен стали предлагать новые форматы продуктов

В Турции на фоне роста цен стали предлагать новые форматы продуктов - 27.02.2024, ПРАЙМ

В Турции на фоне роста цен стали предлагать новые форматы продуктов

В Турции на фоне постоянного роста цен появились признаки шринкфляции (снижения количества товара в упаковке при сохранении цены), передает корреспондент РИА... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T19:03+0300

2024-02-27T19:03+0300

2024-02-27T19:03+0300

турция

инфляция

рост цен

https://1prime.ru/img/84138/54/841385474_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_3c558b52f9fb341cb1592161ea702db0.jpg

СТАМБУЛ, 27 фев – ПРАЙМ. В Турции на фоне постоянного роста цен появились признаки шринкфляции (снижения количества товара в упаковке при сохранении цены), передает корреспондент РИА Новости. В супермаркетах Стамбула появился сыр "Чеддер" марки Pınar, однако в упаковке лишь один кусочек весом 20 грамм. Продается такой кусочек за 16-18 лир (около 50 рублей), хотя у бренда-конкурента примерно за 22 лиры можно приобрести 60-граммовую упаковку сыра. 200-граммовая упаковка сыра обойдется как минимум в 90 лир (около 270 рублей). В марте 2023 года 200 грамм сыра стоили в среднем около 50 лир. Что касается ресторанов, то в некоторых из них появились предложения с половиной привычной порции. Как правило, такие акции проводятся в мясных ресторанах, также половина порции обозначается приставкой "эко" (экономичная). К примеру, в одном из ресторанов в спальном районе Стамбула за 100 лир (300 рублей) предлагается шаурма с половиной порции курицы (50 грамм). Аналогично в другом заведении предлагается приобрести порцию из трех куриных наггетсов вместо шести за 175 лир (около 520 рублей). По официальной статистике, годовая инфляция в Турции по итогам января составила 64,86%. При этом группа независимых экономистов ENAG оценивает инфляцию в 129,11%. Новый управляющий центробанка Турции Фатих Карахан ранее сообщил, что регулятор сохранил прогноз инфляции на конец текущего года на уровне 36%. Турецкие политические власти в свою очередь рассчитывают, что к концу года инфляция снизится до 34%, говорил министр финансов Мехмет Шимшек.

https://1prime.ru/20240226/844497099.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

турция, инфляция, рост цен