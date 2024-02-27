https://1prime.ru/20240227/844602989.html

На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок

На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок - 27.02.2024, ПРАЙМ

На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок

На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок, пишет во вторник украинское издание "Страна". | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T19:29+0300

2024-02-27T19:29+0300

2024-02-27T19:29+0300

украина

продажи

иномарки

https://1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок, пишет во вторник украинское издание "Страна"."На Украине в прошлом году были зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок. Некоторые премиальные марки попали в топ-10 самых продаваемых авто, чего не было даже в мирное время. А количество Tesla на Украине увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в 10 раз", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.Согласно данным "Автоконсалтинг", продажи автомобилей BMW выросли в полтора раза по сравнению с 2021 годом.Это связывают с тем, что украинцы, у которых были сбережения, начали больше вкладывать в автомобили, а не недвижимость или бизнес. Другой причиной называют появление слоя населения, резко разбогатевших во время конфликта."По словам сотрудников салона (по продаже авто — прим. ред.), массово обновляют машины на что-то "более приличное", в частности, силовики", — пишет "Страна".Издание отмечает, что существенно выросли продажи электрокаров Tesla: в 2022 году на Украине купили около 1,7 тысячи таких автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. В 2023 году продажи электрокаров Tesla превысили 7,6 тысячи.

https://1prime.ru/20240220/843122110.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, продажи, иномарки