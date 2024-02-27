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На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок - 27.02.2024, ПРАЙМ
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На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок
На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок - 27.02.2024, ПРАЙМ
На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок
На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок, пишет во вторник украинское издание "Страна". | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T19:29+0300
2024-02-27T19:29+0300
украина
продажи
иномарки
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок, пишет во вторник украинское издание "Страна"."На Украине в прошлом году были зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок. Некоторые премиальные марки попали в топ-10 самых продаваемых авто, чего не было даже в мирное время. А количество Tesla на Украине увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в 10 раз", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.Согласно данным "Автоконсалтинг", продажи автомобилей BMW выросли в полтора раза по сравнению с 2021 годом.Это связывают с тем, что украинцы, у которых были сбережения, начали больше вкладывать в автомобили, а не недвижимость или бизнес. Другой причиной называют появление слоя населения, резко разбогатевших во время конфликта."По словам сотрудников салона (по продаже авто — прим. ред.), массово обновляют машины на что-то "более приличное", в частности, силовики", — пишет "Страна".Издание отмечает, что существенно выросли продажи электрокаров Tesla: в 2022 году на Украине купили около 1,7 тысячи таких автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. В 2023 году продажи электрокаров Tesla превысили 7,6 тысячи.
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украина, продажи, иномарки
УКРАИНА, продажи, иномарки
19:29 27.02.2024
 
На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок

Страна: на Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. На Украине в 2023 году зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок, пишет во вторник украинское издание "Страна".
"На Украине в прошлом году были зафиксированы рекордные продажи элитных иномарок. Некоторые премиальные марки попали в топ-10 самых продаваемых авто, чего не было даже в мирное время. А количество Tesla на Украине увеличилось по сравнению с 2021 годом почти в 10 раз", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.
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Согласно данным "Автоконсалтинг", продажи автомобилей BMW выросли в полтора раза по сравнению с 2021 годом.Это связывают с тем, что украинцы, у которых были сбережения, начали больше вкладывать в автомобили, а не недвижимость или бизнес. Другой причиной называют появление слоя населения, резко разбогатевших во время конфликта.
"По словам сотрудников салона (по продаже авто — прим. ред.), массово обновляют машины на что-то "более приличное", в частности, силовики", — пишет "Страна".
Издание отмечает, что существенно выросли продажи электрокаров Tesla: в 2022 году на Украине купили около 1,7 тысячи таких автомобилей, что в 3,5 раза больше, чем в 2021 году. В 2023 году продажи электрокаров Tesla превысили 7,6 тысячи.
 
УКРАИНАпродажииномарки
 
 
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