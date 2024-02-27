https://1prime.ru/20240227/844603241.html

Силуанов оценил предложение США передать Украине активы России

Силуанов оценил предложение США передать Украине активы России - 27.02.2024, ПРАЙМ

Силуанов оценил предложение США передать Украине активы России

Желание США передать Украине замороженные активы России в корне ошибочно, западные коллеги сделают хуже только себе, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T19:35+0300

2024-02-27T19:35+0300

2024-02-27T19:41+0300

антон силуанов

россия

замороженные российские активы

сша

украина

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САН-ПАУЛУ, 27 фев — ПРАЙМ. Желание США передать Украине замороженные активы России в корне ошибочно, западные коллеги сделают хуже только себе, заявил министр финансов Антон Силуанов."Это предложение мы уже слышали не первый раз. Считаю, что оно в корне ошибочно, потому что оно подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки", — сказал Силуанов.Ранее во вторник глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ легально использовать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов." Этим шагом, если он произойдет, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчетов в долларах, расчетов в клиринговых системах, в логистике", — добавил министр финансов.Силуанов подчеркнул, что текущую ситуацию надо решать не эскалацией, а искать мирные пути, однако на действия западных стран (использование российских активов — прим. ред.) будет симметричный ответ."У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги, все те перечисления, которые мы осуществляем для владельцев наших ценных бумаг", — заключил глава Минфина.

https://1prime.ru/20240227/minfinkanada-844601038.html

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антон силуанов, россия, замороженные российские активы, сша, украина