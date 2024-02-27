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Силуанов оценил предложение США передать Украине активы России - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Силуанов оценил предложение США передать Украине активы России
Силуанов оценил предложение США передать Украине активы России - 27.02.2024, ПРАЙМ
Силуанов оценил предложение США передать Украине активы России
Желание США передать Украине замороженные активы России в корне ошибочно, западные коллеги сделают хуже только себе, заявил министр финансов Антон Силуанов. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T19:35+0300
2024-02-27T19:41+0300
антон силуанов
россия
замороженные российские активы
сша
украина
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САН-ПАУЛУ, 27 фев — ПРАЙМ. Желание США передать Украине замороженные активы России в корне ошибочно, западные коллеги сделают хуже только себе, заявил министр финансов Антон Силуанов."Это предложение мы уже слышали не первый раз. Считаю, что оно в корне ошибочно, потому что оно подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки", — сказал Силуанов.Ранее во вторник глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ легально использовать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов." Этим шагом, если он произойдет, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчетов в долларах, расчетов в клиринговых системах, в логистике", — добавил министр финансов.Силуанов подчеркнул, что текущую ситуацию надо решать не эскалацией, а искать мирные пути, однако на действия западных стран (использование российских активов — прим. ред.) будет симметричный ответ."У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги, все те перечисления, которые мы осуществляем для владельцев наших ценных бумаг", — заключил глава Минфина.
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антон силуанов, россия, замороженные российские активы, сша, украина
Антон Силуанов, РОССИЯ, замороженные российские активы, США, УКРАИНА
19:35 27.02.2024 (обновлено: 19:41 27.02.2024)
 
Силуанов оценил предложение США передать Украине активы России

Силуанов: передав активы Киеву, западные коллеги сделают хуже только себе

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев  | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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САН-ПАУЛУ, 27 фев — ПРАЙМ. Желание США передать Украине замороженные активы России в корне ошибочно, западные коллеги сделают хуже только себе, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Это предложение мы уже слышали не первый раз. Считаю, что оно в корне ошибочно, потому что оно подрывает основы и устои финансовой системы, когда золотовалютные резервы национальных банков подпадают под политические ограничения и заморозки", — сказал Силуанов.
Флаг Канады, Оттава
Минфин Канады поддержал позицию США по активам России
18:25
Ранее во вторник глава минфина США Джаннет Йеллен выступила с призывом в срочном порядке найти способ легально использовать замороженные российские активы на 285 миллиардов долларов.
" Этим шагом, если он произойдет, наши западные коллеги сделают хуже только себе, как это было сделано в отношении ограничений расчетов в долларах, расчетов в клиринговых системах, в логистике", — добавил министр финансов.
Силуанов подчеркнул, что текущую ситуацию надо решать не эскалацией, а искать мирные пути, однако на действия западных стран (использование российских активов — прим. ред.) будет симметричный ответ.
"У нас есть чем ответить. У нас тоже заморожены достаточные объемы финансовых активов и вложений иностранных инвесторов в наши ценные бумаги, все те перечисления, которые мы осуществляем для владельцев наших ценных бумаг", — заключил глава Минфина.
 
Антон СилуановРОССИЯзамороженные российские активыСШАУКРАИНА
 
 
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