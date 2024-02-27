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В Финляндии передумали закрывать русские школы - 27.02.2024, ПРАЙМ
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В Финляндии передумали закрывать русские школы
В Финляндии передумали закрывать русские школы - 27.02.2024, ПРАЙМ
В Финляндии передумали закрывать русские школы
В Финляндии передумали закрывать русские школы на фоне возмущения общественности, пишет RT. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T19:56+0300
2024-02-27T19:57+0300
финляндия
школы
закрытие
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В Финляндии передумали закрывать русские школы на фоне возмущения общественности, пишет RT.Ранее стало известно, что в ряде финских городов на границе с Россией планируют закрыть школы с обучением на русском языке, одной из причин власти городов называли низкую востребованность подобных учебных заведений.Отмечается, что родители детей, обучающихся в этих школах, получили письма от руководства, в которых сообщалось об отмене решения о закрытии.На решение властей также оказала влияние проверка профессора гражданского права университета Хейкки Халила города Хельсинки, который заявил, что правовых оснований для прекращения деятельности школ нет.Согласно местному законодательству, частные школы имеют право самостоятельно определять режим работы и внутренний учебный план, а запреты городских властей могут быть расценены как превышение полномочий.
https://1prime.ru/20240214/843067824.html
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финляндия, школы, закрытие
ФИНЛЯНДИЯ, школы, закрытие
19:56 27.02.2024 (обновлено: 19:57 27.02.2024)
 
В Финляндии передумали закрывать русские школы

В Финляндии передумали закрывать русские школы из-за возмущения общественности

© CC BY 2.0 / michael davis-burchatФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© CC BY 2.0 / michael davis-burchat
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В Финляндии передумали закрывать русские школы на фоне возмущения общественности, пишет RT.
Ранее стало известно, что в ряде финских городов на границе с Россией планируют закрыть школы с обучением на русском языке, одной из причин власти городов называли низкую востребованность подобных учебных заведений.
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Отмечается, что родители детей, обучающихся в этих школах, получили письма от руководства, в которых сообщалось об отмене решения о закрытии.
На решение властей также оказала влияние проверка профессора гражданского права университета Хейкки Халила города Хельсинки, который заявил, что правовых оснований для прекращения деятельности школ нет.
Согласно местному законодательству, частные школы имеют право самостоятельно определять режим работы и внутренний учебный план, а запреты городских властей могут быть расценены как превышение полномочий.
 
ФИНЛЯНДИЯшколызакрытие
 
 
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