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Силуанов прокомментировал новые санкции США - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Силуанов прокомментировал новые санкции США
Силуанов прокомментировал новые санкции США - 27.02.2024, ПРАЙМ
Силуанов прокомментировал новые санкции США
Ответом РФ на санкции Запада должна быть ответственная макроэкономическая политика, которая сведет на нет влияние ограничений на страну, сообщил РИА Новости... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T20:27+0300
2024-02-27T20:36+0300
россия
сша
антон силуанов
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САН-ПАУЛУ, 27 фев — ПРАЙМ. Ответом РФ на санкции Запада должна быть ответственная макроэкономическая политика, которая сведет на нет влияние ограничений на страну, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.В пятницу США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В частности, ограничения затронули ряд банков, в том числе "Авангард" и "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", а также оператора российской национальной платежной системы "Мир"."Мы не один год живём с санкциями, уж сколько пакетов вводилось, тем не менее, главное нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем", — сказал Силуанов.Министр подчеркнул, что введенные ограничения несомненно повлияли на Россию, однако экономика страны показала неплохие результаты."Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции растут на 10,5%. Поэтому западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идёт своей дорогой", — отметил он.
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россия, сша, антон силуанов
РОССИЯ, США, Антон Силуанов
20:27 27.02.2024 (обновлено: 20:36 27.02.2024)
 
Силуанов прокомментировал новые санкции США

Силуанов: западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПросветительский марафон "Знание"
Просветительский марафон Знание - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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САН-ПАУЛУ, 27 фев — ПРАЙМ. Ответом РФ на санкции Запада должна быть ответственная макроэкономическая политика, которая сведет на нет влияние ограничений на страну, сообщил РИА Новости министр финансов Антон Силуанов.
В пятницу США обнародовали новый крупный пакет антироссийских санкций, нацеленный против 500 компаний и физических лиц. В частности, ограничения затронули ряд банков, в том числе "Авангард" и "СПБ Банк", являющийся расчетным депозитарием "СПБ биржи", а также оператора российской национальной платежной системы "Мир".
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Сийярто высмеял антироссийские санкции
Вчера, 18:42
"Мы не один год живём с санкциями, уж сколько пакетов вводилось, тем не менее, главное нам проводить свою собственную политику, ответственную бюджетную, макроэкономическую политику, что мы, собственно, и делаем", — сказал Силуанов.
Министр подчеркнул, что введенные ограничения несомненно повлияли на Россию, однако экономика страны показала неплохие результаты.
"Экономика выросла, и реальные доходы населения выросли на 5,4%, инвестиции растут на 10,5%. Поэтому западники вводят санкции, а нам надо идти своим путем. Караван идёт своей дорогой", — отметил он.
 
РОССИЯСШААнтон Силуанов
 
 
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