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"Газпром" просит суд запретить Uniper спор в международном арбитраже
"Газпром" просит суд запретить Uniper спор в международном арбитраже - 27.02.2024, ПРАЙМ
"Газпром" просит суд запретить Uniper спор в международном арбитраже
"Газпром экспорт" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить дочерней структуре немецкого энергоконцерна и импортера газа Uniper... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T20:33+0300
2024-02-27T20:33+0300
2024-02-27T20:33+0300
газпром экспорт
суд
газ
германия
uniper
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить дочерней структуре немецкого энергоконцерна и импортера газа Uniper продолжать разбирательство с бывшим российским партнером в международном арбитраже, следует из материалов суда. "(Иск заявлен) о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже и взыскании денежных средств на случай неисполнения судебного акта", —говорится в определении арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о принятии иска к производству. Слушания по соответствующему иску компании "Газпром экспорт" назначены на 6 марта. Ответчиками выступают трейдинговая "дочка" концерна Uniper, компания Uniper Global Commodities SE, а также компания METHA-Methanhandel GmbH. Ранее Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в Международный арбитражный суд. В ходе разбирательства, которое должно пройти в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с газом, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесенные убытки, связанные с диверсификацией поставок и закупками по "завышенным" ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро. "Газпром экспорт" в свою очередь отмечал, что изучает исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать интересы в рамках правового поля, не признавая нарушения контрактов и правомерности заявленных требований о возмещении убытков. Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.
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газпром экспорт, суд, газ, германия, uniper
Газпром экспорт, суд, Газ, ГЕРМАНИЯ, Uniper
"Газпром" просит суд запретить Uniper спор в международном арбитраже
"Газпром экспорт" просит суд запретить "дочке" Uniper продолжать разбирательство
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" просит арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретить дочерней структуре немецкого энергоконцерна и импортера газа Uniper продолжать разбирательство с бывшим российским партнером в международном арбитраже, следует из материалов суда.
"(Иск заявлен) о запрете продолжать разбирательство в международном коммерческом арбитраже и взыскании денежных средств на случай неисполнения судебного акта", —говорится в определении арбитражного суда Петербурга и Ленобласти о принятии иска к производству.
"Газпром экспорт" подал иск к немецкой Uniper в суд Петербурга
Слушания по соответствующему иску компании "Газпром экспорт" назначены на 6 марта. Ответчиками выступают трейдинговая "дочка" концерна Uniper, компания Uniper Global Commodities SE, а также компания METHA-Methanhandel GmbH.
Ранее Uniper сообщал, что подал на "Газпром экспорт" в Международный арбитражный суд. В ходе разбирательства, которое должно пройти в Стокгольме, национализированная ранее немецким государством компания предъявит требования о возмещении убытков, понесенных в связи с газом, которые "Газпром экспорт" не поставил с июня 2022 года. Понесенные убытки, связанные с диверсификацией поставок и закупками по "завышенным" ценам, Uniper оценивает в 11,6 миллиарда евро.
"Газпром экспорт" в свою очередь отмечал, что изучает исковое заявление по делу с Uniper и будет защищать интересы в рамках правового поля, не признавая нарушения контрактов и правомерности заявленных требований о возмещении убытков.
Uniper — немецкая энергетическая компания. Основная деятельность — производство электроэнергии, а также глобальная торговля энергоресурсами и широкий портфель газовых активов, что делает Uniper одной из ведущих газовых компаний Европы. Работает более чем в 40 странах, штат оценивается примерно в 7 тысяч сотрудников. В декабре 2022 года власти Германии завершили национализацию Uniper, правительству перешло 99% акций.