https://1prime.ru/20240227/844605768.html

ЦБ ожидает роста дефицита ликвидности банков в 2024 году

ЦБ ожидает роста дефицита ликвидности банков в 2024 году - 27.02.2024, ПРАЙМ

ЦБ ожидает роста дефицита ликвидности банков в 2024 году

Российские банки в течение 2024 года перейдут от профицита к дефициту ликвидности, на конец года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T20:52+0300

2024-02-27T20:52+0300

2024-02-27T20:52+0300

россия

центробанк

ликвидность банков

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российские банки в течение 2024 года перейдут от профицита к дефициту ликвидности, на конец года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей, говорится в комментарии Банка России. "Ожидается, что в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. На конец 2024 года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей", — сказано в сообщении. Ожидаемый в базовом сценарии переход банковского сектора во второй половине 2024 года от структурного профицита к дефициту ликвидности означает, что краткосрочные ставки денежного рынка сместятся немного выше ключевой ставки, пояснил ЦБ. При прочих равных это будет вносить небольшой вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий, добавил регулятор.

https://1prime.ru/20240222/843146492.html

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россия, центробанк, ликвидность банков