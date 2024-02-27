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ЦБ ожидает роста дефицита ликвидности банков в 2024 году - 27.02.2024, ПРАЙМ
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ЦБ ожидает роста дефицита ликвидности банков в 2024 году
ЦБ ожидает роста дефицита ликвидности банков в 2024 году - 27.02.2024, ПРАЙМ
ЦБ ожидает роста дефицита ликвидности банков в 2024 году
Российские банки в течение 2024 года перейдут от профицита к дефициту ликвидности, на конец года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T20:52+0300
2024-02-27T20:52+0300
россия
центробанк
ликвидность банков
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российские банки в течение 2024 года перейдут от профицита к дефициту ликвидности, на конец года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей, говорится в комментарии Банка России. "Ожидается, что в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. На конец 2024 года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей", — сказано в сообщении. Ожидаемый в базовом сценарии переход банковского сектора во второй половине 2024 года от структурного профицита к дефициту ликвидности означает, что краткосрочные ставки денежного рынка сместятся немного выше ключевой ставки, пояснил ЦБ. При прочих равных это будет вносить небольшой вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий, добавил регулятор.
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россия, центробанк, ликвидность банков
РОССИЯ, Центробанк, ликвидность банков
20:52 27.02.2024
 
ЦБ ожидает роста дефицита ликвидности банков в 2024 году

ЦБ: структурный дефицит ликвидности банков возрастет до 1,4 триллиона рублей

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Российские банки в течение 2024 года перейдут от профицита к дефициту ликвидности, на конец года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей, говорится в комментарии Банка России.
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"Ожидается, что в течение 2024 года банковский сектор перейдет от профицита к дефициту ликвидности. На конец 2024 года структурный дефицит ликвидности составит от 0,6 до 1,4 триллиона рублей", — сказано в сообщении.
Ожидаемый в базовом сценарии переход банковского сектора во второй половине 2024 года от структурного профицита к дефициту ликвидности означает, что краткосрочные ставки денежного рынка сместятся немного выше ключевой ставки, пояснил ЦБ. При прочих равных это будет вносить небольшой вклад в увеличение жесткости денежно-кредитных условий, добавил регулятор.
 
РОССИЯЦентробанкликвидность банков
 
 
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