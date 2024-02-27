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ЦБ раскрыл ожидания по инфляции и росту ВВП - 27.02.2024, ПРАЙМ
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ЦБ раскрыл ожидания по инфляции и росту ВВП
ЦБ раскрыл ожидания по инфляции и росту ВВП - 27.02.2024, ПРАЙМ
ЦБ раскрыл ожидания по инфляции и росту ВВП
Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 7,6%, а рост ВВП на уровне 4,3% в годовом выражении, говорится в... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T20:56+0300
2024-02-27T20:57+0300
россия
банк россии
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 7,6%, а рост ВВП на уровне 4,3% в годовом выражении, говорится в материалах регулятора. "По прогнозу Банка России, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7% квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении, а годовая инфляция – 7,6%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", — пишет регулятор. В то же время темпы роста ВВП в годовом выражении немного замедлятся в первом квартале — до 4,3% с 4,8% в четвертом квартале прошлого года.
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россия, банк россии, ввп
РОССИЯ, Банк России, ВВП
20:56 27.02.2024 (обновлено: 20:57 27.02.2024)
 
ЦБ раскрыл ожидания по инфляции и росту ВВП

ЦБ ждет годовую инфляцию в РФ по итогам I квартала в 7,6%, рост ВВП в 4,3%

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Банк России прогнозирует годовую инфляцию в стране по итогам первого квартала на уровне 7,6%, а рост ВВП на уровне 4,3% в годовом выражении, говорится в материалах регулятора.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 16.02.2024
Банк России спрогнозировал рост ВВП России в 2024 году
16 февраля, 13:34
"По прогнозу Банка России, в первом квартале 2024 года инфляция замедлится и составит 5,7% квартал к кварталу с сезонной корректировкой в годовом выражении, а годовая инфляция – 7,6%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4-4,5% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем", — пишет регулятор.
В то же время темпы роста ВВП в годовом выражении немного замедлятся в первом квартале — до 4,3% с 4,8% в четвертом квартале прошлого года.
 
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