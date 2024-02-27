https://1prime.ru/20240227/844606480.html

Банк России впервые опубликовал резюме заседания по ключевой ставке

Банк России впервые опубликовал резюме заседания по ключевой ставке - 27.02.2024, ПРАЙМ

Банк России впервые опубликовал резюме заседания по ключевой ставке

Банк России сегодня впервые опубликовал резюме по итогам заседания по ключевой ставке, содержащего ход дискуссии членов совета директоров. | 27.02.2024, ПРАЙМ

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банк россии

россия

прогноз

инфляция в россии

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Банк России сегодня впервые опубликовал резюме по итогам заседания по ключевой ставке, содержащего ход дискуссии членов совета директоров. Резюме отражает основные моменты дискуссии по ситуации в экономике и инфляции, денежно-кредитным и внешним условиям, вариантам решения по ключевой ставке. В обсуждении на неделе тишины принимали участие члены Совета директоров, представители главных управлений и профильных департаментов Банка России. В резюме представлены обсуждавшиеся позиции без выделения мнений отдельных участников. Например, из сегодняшнего резюме стало ясно, что у членов совета директоров разные оценки на то, когда могут сложиться условия для снижения ключевой ставки. Хотя большинство членов совета директоров Банка России ждут, что условия для снижения ключевой ставки сложатся во втором полугодии, отдельные участники не исключают более раннего смягчения денежно-кредитной политики. Также регулятор перестал публиковать доклад о денежно-кредитной политике, заменив его более коротким документом - комментарием к среднесрочному прогнозу ЦБ. Как и доклад, комментарий будет публиковаться только в опорные раунды.

https://1prime.ru/20240227/844606232.html

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