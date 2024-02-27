https://1prime.ru/20240227/844606718.html

ЦБ сохраняет оценку нейтрального диапазона ключевой ставки в 6-7%

ЦБ сохраняет оценку нейтрального диапазона ключевой ставки в 6-7% - 27.02.2024, ПРАЙМ

ЦБ сохраняет оценку нейтрального диапазона ключевой ставки в 6-7%

Банк России сохраняет оценку нейтрального диапазона ключевой ставки в 6-7%, говорится в материалах регулятора. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T21:05+0300

2024-02-27T21:05+0300

2024-02-27T21:05+0300

банк россии

россия

ключевая ставка

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Банк России сохраняет оценку нейтрального диапазона ключевой ставки в 6-7%, говорится в материалах регулятора. "Долгосрочный уровень реальной нейтральной ставки для российской экономики оценивается в 2,0 — 3,0% годовых, чему при целевом значении инфляции вблизи 4% соответствует номинальная нейтральная ставка 6 – 7% годовых", — сказано в документе. Отмечается, что данный уровень определяется несколькими основными факторами: оценками потенциального темпа роста российской экономики, изменением внешних условий и санкциями, в том числе ограниченным участием российской экономики в глобальных рынках капитала, страновой премией за риск, а также оценкой внешней нейтральной ставки. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в июне говорила, что регулятор будет пересматривать оценку диапазона нейтральной ключевой ставки, также допускает ее повышение. В октябре диапазон был повышен до 6-7% годовых. Под нейтральным понимается тот уровень ставки, при котором инфляция будет оставаться на целевом уровне, а темпы роста экономики будут соответствовать потенциальным.

https://1prime.ru/20240227/844606480.html

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банк россии, россия, ключевая ставка