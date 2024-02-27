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Банк России заявил об снижении инфляционного давления
Банк России заявил об снижении инфляционного давления - 27.02.2024, ПРАЙМ
Банк России заявил об снижении инфляционного давления
Перенос эффекта повышения ключевой ставки в России ускорился по всем каналам, инфляционное давление постепенно ослабевает, говорится в резюме по итогам... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T21:21+0300
2024-02-27T21:21+0300
2024-02-27T21:21+0300
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Перенос эффекта повышения ключевой ставки в России ускорился по всем каналам, инфляционное давление постепенно ослабевает, говорится в резюме по итогам февральского заседания совета директоров ЦБ РФ. "Участники обсуждения отметили, что если во время декабрьского заседания были вопросы относительно степени и скорости подстройки экономики и инфляции к повышениям ключевой ставки, то в последние месяцы стало очевидно, что действие трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики ускорилось по всем каналам", — говорится в материале, отражающем ключевые моменты обсуждения при подготовке решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Отмечается, что, в частности, возросли ставки на кредитном и депозитном рынках, скорректировались импорт и курс рубля, снизились инфляционные ожидания всех экономических агентов, сократились темпы расширения кредитных портфелей, активно росли сбережения. "Инфляционное давление постепенно ослабевает, что является следствием ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, хотя все участники согласились с этим выводом, у них были различные суждения относительно интенсивности дезинфляции с учетом сохраняющихся высоких инфляционных рисков и общей неопределенности", — указано в документе. "В ходе дискуссии обсуждались риски того, что в сложившихся обстоятельствах инфляция может надолго закрепиться на повышенном уровне", — отмечается в материале. Начиная с пандемии инфляция большую часть времени была повышенной в силу факторов как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий хотя и снизились с пиковых значений, но остаются высокими и незаякоренными. В документе отмечается, что в результате возвращение инфляции к 4% может характеризоваться значительной инерцией и требовать продолжительного периода жестких денежно-кредитных условий.
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россия, банк россии, центробанк, инфляция
РОССИЯ, Банк России, Центробанк, инфляция
Банк России заявил об снижении инфляционного давления
ЦБ: перенос эффекта повышения ставки ускорился, инфляционное давление ослабевает
МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Перенос эффекта повышения ключевой ставки в России ускорился по всем каналам, инфляционное давление постепенно ослабевает, говорится в резюме по итогам февральского заседания совета директоров ЦБ РФ.
"Участники обсуждения отметили, что если во время декабрьского заседания были вопросы относительно степени и скорости подстройки экономики и инфляции к повышениям ключевой ставки, то в последние месяцы стало очевидно, что действие трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики ускорилось по всем каналам", — говорится в материале, отражающем ключевые моменты обсуждения при подготовке решения ЦБ РФ по ключевой ставке.
ЦБ раскрыл ожидания по инфляции и росту ВВП
Отмечается, что, в частности, возросли ставки на кредитном и депозитном рынках, скорректировались импорт и курс рубля, снизились инфляционные ожидания всех экономических агентов, сократились темпы расширения кредитных портфелей, активно росли сбережения.
"Инфляционное давление постепенно ослабевает, что является следствием ужесточения денежно-кредитной политики. Вместе с тем, хотя все участники согласились с этим выводом, у них были различные суждения относительно интенсивности дезинфляции с учетом сохраняющихся высоких инфляционных рисков и общей неопределенности", — указано в документе.
"В ходе дискуссии обсуждались риски того, что в сложившихся обстоятельствах инфляция может надолго закрепиться на повышенном уровне", — отмечается в материале.
Начиная с пандемии инфляция большую часть времени была повышенной в силу факторов как на стороне спроса, так и на стороне предложения. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий хотя и снизились с пиковых значений, но остаются высокими и незаякоренными.
В документе отмечается, что в результате возвращение инфляции к 4% может характеризоваться значительной инерцией и требовать продолжительного периода жестких денежно-кредитных условий.
Банк России впервые опубликовал резюме заседания по ключевой ставке