https://1prime.ru/20240227/844607668.html

Киев заранее обвинил Москву в попытке организовать новый "Майдан"

Киев заранее обвинил Москву в попытке организовать новый "Майдан" - 27.02.2024, ПРАЙМ

Киев заранее обвинил Москву в попытке организовать новый "Майдан"

В Киеве выразили опасение, что действующий политический режи Владимира Зеленского может быть подвергнут сомнению после 20 мая, заранее обвиняя в этом Россию,... | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T21:40+0300

2024-02-27T21:40+0300

2024-02-27T21:45+0300

украина

выборы

владимир зеленский

россия

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В Киеве выразили опасение, что действующий политический режи Владимира Зеленского может быть подвергнут сомнению после 20 мая, заранее обвиняя в этом Россию, заявили в Комитете по вопросам разведки при президенте Украины."В течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов-как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", — говорится в обращении.По версии комитета, спецслужбы России предпримут попытки посеять панику среди населения, "рассорить гражданских и военных и поставить под сомнение легитимность принятых на Украине после 20 мая властных решений".На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, что делает невозможным проведение президентских выборов, намеченных на весну 2024 года. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.

https://1prime.ru/20240227/zelenskiy-844600362.html

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украина, выборы, владимир зеленский, россия