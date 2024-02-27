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Киев заранее обвинил Москву в попытке организовать новый "Майдан" - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Киев заранее обвинил Москву в попытке организовать новый "Майдан"
Киев заранее обвинил Москву в попытке организовать новый "Майдан" - 27.02.2024, ПРАЙМ
Киев заранее обвинил Москву в попытке организовать новый "Майдан"
В Киеве выразили опасение, что действующий политический режи Владимира Зеленского может быть подвергнут сомнению после 20 мая, заранее обвиняя в этом Россию,... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T21:40+0300
2024-02-27T21:45+0300
украина
выборы
владимир зеленский
россия
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В Киеве выразили опасение, что действующий политический режи Владимира Зеленского может быть подвергнут сомнению после 20 мая, заранее обвиняя в этом Россию, заявили в Комитете по вопросам разведки при президенте Украины."В течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов-как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", — говорится в обращении.По версии комитета, спецслужбы России предпримут попытки посеять панику среди населения, "рассорить гражданских и военных и поставить под сомнение легитимность принятых на Украине после 20 мая властных решений".На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, что делает невозможным проведение президентских выборов, намеченных на весну 2024 года. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
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украина, выборы, владимир зеленский, россия
УКРАИНА, выборы, Владимир Зеленский, РОССИЯ
21:40 27.02.2024 (обновлено: 21:45 27.02.2024)
 
Киев заранее обвинил Москву в попытке организовать новый "Майдан"

В Киеве опасаются, что легитимность режима после 20 мая могут опровергнуть

© Фото : Unsplash/Bogdan GerasymenkoКиев, Украина
Киев, Украина - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : Unsplash/Bogdan Gerasymenko
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. В Киеве выразили опасение, что действующий политический режи Владимира Зеленского может быть подвергнут сомнению после 20 мая, заранее обвиняя в этом Россию, заявили в Комитете по вопросам разведки при президенте Украины.
"В течение ближайших недель враг бросит максимум усилий на распространение деструктивных для мировой безопасности нарративов и попыток разжигания конфликтов-как внутри Украины, так и в других точках мира, где есть действенная поддержка Украины", — говорится в обращении.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Офис Зеленского подготовил обращение о его легитимности
18:08
По версии комитета, спецслужбы России предпримут попытки посеять панику среди населения, "рассорить гражданских и военных и поставить под сомнение легитимность принятых на Украине после 20 мая властных решений".
На Украине ранее продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, что делает невозможным проведение президентских выборов, намеченных на весну 2024 года. Зеленский заявлял, что выборы на Украине сейчас "не ко времени", по его словам, на этом вопросе нужно поставить точку.
 
УКРАИНАвыборыВладимир ЗеленскийРОССИЯ
 
 
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