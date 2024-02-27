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СМИ узнали о полномочиях западных войск на Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ
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СМИ узнали о полномочиях западных войск на Украине
СМИ узнали о полномочиях западных войск на Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о полномочиях западных войск на Украине
У войск Запада в случае их отправки на Украину не будет полномочий воевать с российскими силами, передает AFP. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T22:11+0300
2024-02-27T22:11+0300
украина
нато
военные
европа
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. У войск Запада в случае их отправки на Украину не будет полномочий воевать с российскими силами, передает AFP.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ."Любые западные войска, отправленные на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак", — говорится в сообщении агентства.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
https://1prime.ru/20240227/844578984.html
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украина, нато, военные, европа
УКРАИНА, НАТО, военные, ЕВРОПА
22:11 27.02.2024
 
СМИ узнали о полномочиях западных войск на Украине

AFP: у войск Запада не будет полномочий воевать с русскими на Украине

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. У войск Запада в случае их отправки на Украину не будет полномочий воевать с российскими силами, передает AFP.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
Кремль назвал неизбежным конфликт с НАТО при отправке войск на Украину
13:30
"Любые западные войска, отправленные на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак", — говорится в сообщении агентства.
Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
 
УКРАИНАНАТОвоенныеЕВРОПА
 
 
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