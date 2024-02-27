https://1prime.ru/20240227/844608056.html

СМИ узнали о полномочиях западных войск на Украине

СМИ узнали о полномочиях западных войск на Украине - 27.02.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о полномочиях западных войск на Украине

У войск Запада в случае их отправки на Украину не будет полномочий воевать с российскими силами, передает AFP. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T22:11+0300

2024-02-27T22:11+0300

2024-02-27T22:11+0300

украина

нато

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. У войск Запада в случае их отправки на Украину не будет полномочий воевать с российскими силами, передает AFP.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ."Любые западные войска, отправленные на Украину, не получат полномочий воевать с российскими силами, они будут работать над разминированием, обеспечением безопасности соседних стран, таких, как Молдавия, и отражением кибератак", — говорится в сообщении агентства.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.

https://1prime.ru/20240227/844578984.html

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украина, нато, военные, европа