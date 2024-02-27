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Латвия продлила запрет на въезд россиян до 2025 года

Латвия продлила запрет на въезд россиян до 2025 года - 27.02.2024, ПРАЙМ

Латвия продлила запрет на въезд россиян до 2025 года

Латвия продлила ограничения на въезд в страну для граждан России до 4 марта 2025 года, сообщило латвийское министерство иностранных дел. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T22:17+0300

2024-02-27T22:17+0300

2024-02-27T22:17+0300

россия

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граница

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МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Латвия продлила ограничения на въезд в страну для граждан России до 4 марта 2025 года, сообщило латвийское министерство иностранных дел."Кабинет министров 27 февраля 2024 года принял решение продлить срок ограничений на въезд граждан России в Латвию до 4 марта 2025 года", — говорится в сообщении на сайте министерства.В МИД Латвии отметили, что въехать в Латвию смогут россияне с ВНЖ Швейцарии, стран Евросоюза и Европейской экономической зоны, а также обладатели долгосрочных и краткосрочных шенгенских виз, имеющие родственников в этих странах, сотрудники транспортных и пассажирских компаний, а также лица, въезд которых обусловлен гуманитарными соображениями.Ограничения на поездки распространяются на россиян, желающих пересечь внешнюю границу ЕС в туристических и развлекательных целях, добавили в МИД.Главы МИД стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября 2022 года договорились приостановить действие соглашения об упрощении визового режима между Россией и ЕС, что сделает их получение более длительным, сложным и дорогим. Также была достигнута договоренность о том, что граничащие с Россией страны могут ограничивать въезд граждан РФ на национальном уровне. После этого Польша, Литва, Латвия и Эстония договорились вместе ввести ограничения на поездки граждан России, для которых целью посещения ЕС является туризм, бизнес, спорт или культура.

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россия, латвия, запрет, граница