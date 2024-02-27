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Французский политик резко высказался о заявлении Макрона - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Французский политик резко высказался о заявлении Макрона
Французский политик резко высказался о заявлении Макрона - 27.02.2024, ПРАЙМ
Французский политик резко высказался о заявлении Макрона
Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран ЕС на Украину – это объявление войны России, заявил РИА Новости лидер... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T23:18+0300
2024-02-27T23:18+0300
франция
флориан филиппо
войска
спецоперация россии на украине
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 27 фев — ПРАЙМ. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран ЕС на Украину – это объявление войны России, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.Накануне Макрон сообщил, что лидеры западных стран после обсуждения возможности отправки войск на Украину не пришли к единому мнению. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ."Эскалации хотят. Когда Макрон заявляет, что направит (на Украину) ракеты дальнего действия, а также сухопутные войска – это уже не эскалация, это война. Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну – как это называется? Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы – это называется мировая война", — заявил политик.Он выразил сомнение, что французы захотят умирать за Зеленского и НАТО, добавив, что Макрон готов даже пожертвовать французами и дать французское ядерное оружие Евросоюзу."Сейчас мы сталкиваемся с серьёзным риском вступления в войну. Мы не находимся в войне, Украина находится в войне. Либо мы это прекратим, либо все окажемся в войне", — отметил он.Политик подчеркнул, что, делая такие заявления, Макрон может преследовать краткосрочные политические цели: обеспечить себе третий срок или замять предвыборную кампанию в ЕП. Филиппо отметил, что необходимо прекратить вливать миллиарды евро, "которых не хватает нашим фермерам, нашим больницам, нашим пенсионерам", в конфликт на Украине.Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
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франция, флориан филиппо, войска, спецоперация россии на украине, эммануэль макрон
ФРАНЦИЯ, Флориан Филиппо, войска, Спецоперация России на Украине, Эммануэль Макрон
23:18 27.02.2024
 
Французский политик резко высказался о заявлении Макрона

Политик Филиппо: заявление Макрона — это не эскалация, а объявление войны России

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкФранцузский политик Флориан Филиппо
Французский политик Флориан Филиппо - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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ПАРИЖ, 27 фев — ПРАЙМ. Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск стран ЕС на Украину – это объявление войны России, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Накануне Макрон сообщил, что лидеры западных стран после обсуждения возможности отправки войск на Украину не пришли к единому мнению. Позже премьер-министр Франции Габриэль Атталь вслед за заявлением Макрона также не исключил отправку военных на Украину и добавил, что Париж "не сможет смириться" с победой РФ.
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"Эскалации хотят. Когда Макрон заявляет, что направит (на Украину) ракеты дальнего действия, а также сухопутные войска – это уже не эскалация, это война. Если вы отправляете дальнобойные вооружения, способные достичь Москвы, и отправляете войска в страну – как это называется? Это означает, что мы вступим войну с Россией, ядерной державой. А ядерная держава против другой ядерной державы – это называется мировая война", — заявил политик.
Он выразил сомнение, что французы захотят умирать за Зеленского и НАТО, добавив, что Макрон готов даже пожертвовать французами и дать французское ядерное оружие Евросоюзу.
"Сейчас мы сталкиваемся с серьёзным риском вступления в войну. Мы не находимся в войне, Украина находится в войне. Либо мы это прекратим, либо все окажемся в войне", — отметил он.
Политик подчеркнул, что, делая такие заявления, Макрон может преследовать краткосрочные политические цели: обеспечить себе третий срок или замять предвыборную кампанию в ЕП.
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Филиппо отметил, что необходимо прекратить вливать миллиарды евро, "которых не хватает нашим фермерам, нашим больницам, нашим пенсионерам", в конфликт на Украине.
Ранее в ряде стран Европы опровергли намерение направить военный контингент на Украину, в частности, МИД Италии заявил, что отправка войск на Украину будет означать вступление в войну с Россией. Министр обороны ФРГ исключил идею отправки военных НАТО, добавив, что подобное решение лишь поспособствует эскалации конфликта.
 
ФРАНЦИЯФлориан ФилипповойскаСпецоперация России на УкраинеЭммануэль Макрон
 
 
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