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Госдеп одобрил продажу ФРГ высокочастотных радиостанций
Госдеп одобрил продажу ФРГ высокочастотных радиостанций - 27.02.2024, ПРАЙМ
Госдеп одобрил продажу ФРГ высокочастотных радиостанций
Госдепартамент США одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций и сопутствующего оборудования, сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в... | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T23:23+0300
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ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций и сопутствующего оборудования, сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.Согласно заявлению ведомства, правительство ФРГ запросило у США возможность приобретения радиостанций моделей AN/PRC-117 и AN/PRC-160, а также ремонтное оборудование и запчасти, услуги по обучению своих военнослужащих, логистическую и техническую поддержки."Предполагаемая сделка по продаже этого оборудования послужит интересам США в сфере нацбезопасности и не повлияет принципиальным образом на баланс военных сил в регионе", — заявило Агентство.Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодателей будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.
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сша, фрг, госдеп
Госдеп одобрил продажу ФРГ высокочастотных радиостанций
Госдеп одобрил продажу ФРГ высокочастотных радиостанций на сумму $281 миллионов
ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Госдепартамент США одобрил продажу Германии высокочастотных радиостанций и сопутствующего оборудования, сообщило во вторник Агентство по сотрудничеству в области безопасности, входящее в состав Пентагона.
Согласно заявлению ведомства, правительство ФРГ запросило у США возможность приобретения радиостанций моделей AN/PRC-117 и AN/PRC-160, а также ремонтное оборудование и запчасти, услуги по обучению своих военнослужащих, логистическую и техническую поддержки.
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"Предполагаемая сделка по продаже этого оборудования послужит интересам США в сфере нацбезопасности и не повлияет принципиальным образом на баланс военных сил в регионе", — заявило Агентство.
Конгресс США уже уведомлен о данной сделке. Теперь у законодателей будет месяц на то, чтобы изучить ее и принять решение о возможной блокировке.