https://1prime.ru/20240227/844609394.html

Такер Карлсон заявил, что санкции портят США

Такер Карлсон заявил, что санкции портят США - 27.02.2024, ПРАЙМ

Такер Карлсон заявил, что санкции портят США

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции. | 27.02.2024, ПРАЙМ

2024-02-27T23:30+0300

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сша

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ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции.Журналист отметил, что введенные США санкции изменили стандарты жизни, то, как работает правительство."Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие", — заявил Карлсон в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на его YouTube-канале.Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.Позднее издание Newsweek сообщало, что Брюссель может рассмотреть введение санкций против журналиста. Если это правда, комментировал публикацию американский бизнесмен Илон Маск, то такой шаг оскорбит американскую общественность.

https://1prime.ru/20240226/844527113.html

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сша, уровень жизни