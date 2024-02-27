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Такер Карлсон заявил, что санкции портят США - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Такер Карлсон заявил, что санкции портят США
Такер Карлсон заявил, что санкции портят США - 27.02.2024, ПРАЙМ
Такер Карлсон заявил, что санкции портят США
Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции. | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T23:30+0300
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ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции.Журналист отметил, что введенные США санкции изменили стандарты жизни, то, как работает правительство."Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие", — заявил Карлсон в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на его YouTube-канале.Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.Позднее издание Newsweek сообщало, что Брюссель может рассмотреть введение санкций против журналиста. Если это правда, комментировал публикацию американский бизнесмен Илон Маск, то такой шаг оскорбит американскую общественность.
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сша, уровень жизни
США, уровень жизни
23:30 27.02.2024
 
Такер Карлсон заявил, что санкции портят США

Карлсон: США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции

© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкТакер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным
Такер Карлсон во время интервью с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . POOL/Гавриил Григоров
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ВАШИНГТОН, 27 фев — ПРАЙМ. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что США портят вводимые Вашингтоном в сумасшедших объемах санкции.
Журналист отметил, что введенные США санкции изменили стандарты жизни, то, как работает правительство.
Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024
Сийярто высмеял антироссийские санкции
26 февраля, 18:42
"Это больше, чем что-либо в моей жизни испортило США, тот уровень санкций, который мы ввели, это сумасшествие", — заявил Карлсон в интервью журналисту Лексу Фридману, опубликованном на его YouTube-канале.
Карлсон приезжал в Москву в феврале, чтобы взять интервью у российского лидера Владимира Путина. Оно было опубликовано в ночь на 9 февраля. Значительная часть двухчасовой беседы посвящена украинскому конфликту и отношениям России с США, НАТО и Западом. Интервью набрало более 200 миллионов просмотров в социальной сети X.
Позднее издание Newsweek сообщало, что Брюссель может рассмотреть введение санкций против журналиста. Если это правда, комментировал публикацию американский бизнесмен Илон Маск, то такой шаг оскорбит американскую общественность.
 
СШАуровень жизни
 
 
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