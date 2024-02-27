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Госдума обратила внимание на риски из-за диспаритета цен в аграрной отрасли - 27.02.2024, ПРАЙМ
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Госдума обратила внимание на риски из-за диспаритета цен в аграрной отрасли
Госдума обратила внимание на риски из-за диспаритета цен в аграрной отрасли - 27.02.2024, ПРАЙМ
Госдума обратила внимание на риски из-за диспаритета цен в аграрной отрасли
Госдума РФ озабочена снижением рентабельности сельскохозяйственного производства, предложит правительству меры для обеспечения важного для аграриев паритета цен | 27.02.2024, ПРАЙМ
2024-02-27T12:49+0300
2024-02-27T12:49+0300
россия
апк
аграрный сектор
цены
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Госдума РФ озабочена снижением рентабельности сельскохозяйственного производства, предложит правительству меры для обеспечения важного для аграриев паритета цен между себестоимостью производства продукции и стоимостью ее реализации, сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев. "Мы видим, что третий год подряд в сельском хозяйстве существенно падает рентабельность, и сегодня решение есть Госдумы, оно связано с тем, чтобы мы предложили правительству механизм обеспечения паритета цен, и поверьте, для этого есть все инструменты и финансовые ресурсы в нашем государстве. Над этим мы будем работать и информировать вас", - сообщил Гордеев в ходе XXXV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. Проблема нарастающего диспаритета цен, считает он, носит комплексный характер: закон о развитии сельского хозяйства содержит прямую норму про обязанности государства обеспечивать паритет цен между продукцией сельского хозяйства и ресурсами, которые оно потребляет, и ценами на зерновую продукцию и продовольствие. "Сейчас получается так, что аграрии стоят на передовых позициях социальной политики, все хотят удержать цены, сделать доступным продовольствия для всех групп населения. Но, с другой стороны, надо смотреть цепочку, по каким ценам аграрии сегодня приобретают ресурсы для своей работы", - подчеркнул Гордеев. В частности, правительству необходимо сделать все, чтобы оживить зерновой рынок, продолжил он, "чтобы цены на такой важнейший продукт, а это во многом основа сельскохозяйственной экономики - цены - были не просто стабильными, а экономически обоснованными и справедливыми, чтобы это позволяло вести расширенное воспроизводство". "Эта проблема находится во главе угла Госдумы. Мы работаем и настаиваем перед исполнительной властью, чтобы были приняты те меры", - заявил Гордеев. Он уверен, что, если ситуация, которая сложилась в зерновом производстве, не будет решена, то она по цепочке станет проблемой у смежников - например, не на что будет покупать технику, в первую очередь комбайны.
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россия, апк, аграрный сектор, цены
РОССИЯ, АПК, аграрный сектор, цены
12:49 27.02.2024
 
Госдума обратила внимание на риски из-за диспаритета цен в аграрной отрасли

Госдума обратила внимание кабмина на риски из-за диспаритета цен в аграрной отрасли

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 27.02.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - ПРАЙМ. Госдума РФ озабочена снижением рентабельности сельскохозяйственного производства, предложит правительству меры для обеспечения важного для аграриев паритета цен между себестоимостью производства продукции и стоимостью ее реализации, сообщил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев.
"Мы видим, что третий год подряд в сельском хозяйстве существенно падает рентабельность, и сегодня решение есть Госдумы, оно связано с тем, чтобы мы предложили правительству механизм обеспечения паритета цен, и поверьте, для этого есть все инструменты и финансовые ресурсы в нашем государстве. Над этим мы будем работать и информировать вас", - сообщил Гордеев в ходе XXXV съезда Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России.
Здание министерства сельского хозяйства РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.02.2024
Минсельхоз оценил экспорт продукции российского АПК
20 февраля, 13:54
Проблема нарастающего диспаритета цен, считает он, носит комплексный характер: закон о развитии сельского хозяйства содержит прямую норму про обязанности государства обеспечивать паритет цен между продукцией сельского хозяйства и ресурсами, которые оно потребляет, и ценами на зерновую продукцию и продовольствие.
"Сейчас получается так, что аграрии стоят на передовых позициях социальной политики, все хотят удержать цены, сделать доступным продовольствия для всех групп населения. Но, с другой стороны, надо смотреть цепочку, по каким ценам аграрии сегодня приобретают ресурсы для своей работы", - подчеркнул Гордеев.
В частности, правительству необходимо сделать все, чтобы оживить зерновой рынок, продолжил он, "чтобы цены на такой важнейший продукт, а это во многом основа сельскохозяйственной экономики - цены - были не просто стабильными, а экономически обоснованными и справедливыми, чтобы это позволяло вести расширенное воспроизводство".
"Эта проблема находится во главе угла Госдумы. Мы работаем и настаиваем перед исполнительной властью, чтобы были приняты те меры", - заявил Гордеев. Он уверен, что, если ситуация, которая сложилась в зерновом производстве, не будет решена, то она по цепочке станет проблемой у смежников - например, не на что будет покупать технику, в первую очередь комбайны.
 
РОССИЯАПКаграрный секторцены
 
 
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